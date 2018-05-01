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فيفا يكشف عن الفيديو الرسمي لمونديال روسيا 2018

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 13:18 فيفا يكشف عن الفيديو الرسمي لمونديال روسيا 2018 | سبور
فيفا يكشف عن الفيديو الرسمي لمونديال روسيا 2018
كشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، اليوم السبت الفيديو الرسمي لنهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا، في الفترة من الـ14 يونيو الجاري لغاية الـ15 من يوليو.

" شوف سبور"

كشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم السبت الفيديو الرسمي لنهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا، في الفترة من الـ14 يونيو الجاري لغاية الـ15 من يوليو.

ويظهر من خلال الفيديو، الذي لا يتعدى مدته 45 ثانية، مجموعة من المعالم السياحية التي تشتهر بها روسيا، كالساحة الحمراء، ومسرح البولشوي، وجسور سان بطرسبورغ المتحركة، كما يتضمن العديد من الأساطير المتوجين بالمونديال مع منتخبات بلادهم، على رأسهم الأرجنتيني دييغو مارادونا، والفرنسي زين الدين زيدان، والألماني فيليب لام، وحارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس.

ويذكر أن منتخب روسيا سيواجه منتخب السعودية في مباراة الافتتاح برسم الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر والأورغواي.

‫شوف تيفي

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