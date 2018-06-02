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التهيئة الجديدة لزاكورة تجهز على ساحة تاريخية ومطالب شعبية بحمايتها من الإندثار

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 11:07 التهيئة الجديدة لزاكورة تجهز على ساحة تاريخية ومطالب شعبية بحمايتها من الإندثار | بوليتيك
التهيئة الجديدة لزاكورة تجهز على ساحة تاريخية ومطالب شعبية بحمايتها من الإندثار
عبرت جمعيات المجتمع المدني بمدينة زاكورة عن استنكارها الكبير لقرار يروم تحويل ساحة دار الثقافة وملعب رياضي إلى بنايات سكنية وذلك وفقا لمخطط التهيئة الجديد للمدينة.

شوف تيفي:زاكورة

عبرت جمعيات المجتمع المدني بمدينة زاكورة عن استنكارها الكبير لقرار يروم تحويل ساحة دار الثقافة وملعب رياضي إلى بنايات سكنية وذلك وفقا لمخطط التهيئة الجديد للمدينة.

وأكدت الجمعيات المعترضة على هذا القرار أن تحويل الساحة لمخطط سكني من شأنه أن يقضي على المتنفس الوحيد للساكنة وسيجهز على حقهم الطبيعي في التوفر على منتزهات وفضاءات عمومية يرتدونها للاستراحة واللعب والترويح عن النفس.

وأضاف المعترضون في مراسلة تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها أن تحويل الساحة المقابلة لدار الثقافة هو بمثابة إرضاء لأطماع لوبيات العقار التي تزحف على كل الفضاءات العمومية بالمدينة وتشدد الخناق على المواطنين بالاستحواذ على مرافق ترفيههم، مبرزة في الوقت نفسه المكانة الرمزية التي تحظى بها هذه الساحة في ذاكرة المدينة والتي شهدت عدة تظاهرات شعبية وثقافية مازالت راسخة في أذهان الزاكوريين.

وطلبت الجمعيات من الجهات الوصية وقف هذا القرار ومراجعته دون تسرع، وإحكام المصلحة العامة على المصالح الشخصية للأشخاص مشيرة أن المدينة تفتقر في الأصل للفضاءات الخضراء وأماكن لترفيه الناس وخاصة الشباب منهم والأطفال، مؤكدة أنه كان بالأحرى على المسؤولين أن ينشئوا أماكن أخرى تضمن للمواطنين حقهم في الاستمتاع والتسلية وليس الإجهاز على مكاسبهم القليلة في هذا الشأن.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زاكورة تهيئة جديدة تجهز ساحة تاريخية مطالب حماية من الإندثار

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