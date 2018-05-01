بالفيديو..الطفل ''عمر'' يعود لحضن والديه و اللي خطفوه شافو نداء الأب و حطوه فالرباط ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الطفل ''عمر'' المختفي مند يومين بالدارالبيضاء، عثر عليه في الساعات الأولى من صباح يومه السبت 2 يونيو، بعد أيام من البحث والمعاناة لأسرته الصغيرة والكبيرة.

شـــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الطفل ''عمر'' المختفي مند يومين بالدارالبيضاء، عثر عليه في الساعات الأولى من صباح يومه السبت 2 يونيو، بعد أيام من البحث والمعاناة لأسرته الصغيرة والكبيرة.

وأكد المصدر ذاته لشوف تيفي أن الطفل ''عمر''، عاد إلى أحضان عائلته بعد النداء الذي نشرته ''شوف تيفي لوالده وهو يطالب المغاربة بتقديم يد المساعدة للعثور على فلذة كبده.

و حسب مصدر من عائلة الطفل،فقد جرى اختطاف عمر من أمام منزله بنفس الحي الذي اختطفت منه سابقا الطفلة غزل بفرح السلام بالولفا قبل يومين و بعد فيديو والده تم الاستغناء عنه بيعقوب المنصور بمدينة الرباط.

تجدر الإشارة إلى أن حادثا مماثلا هز المغاربة بعد اختطاف الطفلة ''غزل''، التي اختفت قبل أيام من شهر رمضان، من منطقة الخمسين بالألفة بمدينة الدار البيضاء، ما جعل أسرتها بمشاركة العديد من المواطنين، يطلقون حملة حتى يتم الوصول إلى معلومات بخصوص مصيرها والمكان الذي تتواجد به.