حسنية أكادير يفتتح الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع لاعبين شابين لتعزيز صفوفه ﻿

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعزيز فريق حسنية أكادير صفوفه بلاعبين جديدين ويتعلق الأمر بكل من اللاعب ''عبد الحكيم باسين'' القادم من نادي سريع واد زام، والذي يشغل مركز مدافع أيمن و ''زهير الشاوش''

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر مطلعة لقناة "شوف تيفي"، عن تعزيز فريق حسنية أكادير صفوفه بلاعبين جديدين ويتعلق الأمر بكل من اللاعب "عبد الحكيم باسين" القادم من نادي سريع واد زام، والذي يشغل مركز مدافع أيمن و "زهير الشاوش" من فريق رجاء بني ملال الممارس بالدرجة الثانية.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن اللاعب "باسين" البالغ من العمر 24 سنة وقع في كشوفات الفريق بعقد احترافي لمدة ثلاثة مواسم ، فيما بلغت مدة عقد متوسط الميدان الدفاعي "زهير الشاوش" البالغ من العمر 28 سنة موسمين فقط.

ويأتي تعاقد الفريق مع هذين اللاعبين في إطار تعزيز الترسانة البشرية لكتيبة "كاموندي" خاصة على مستوى النجاعة الدفاعية والهجومية وتوفير فائض من اللاعبين الجاهزين تفاديا لما وقع الموسم الماضي حينما كان الفريق يعاني كثيرا من الغيابات الاضطرارية بفعل إصابة أبرز لاعبيه ولا يجد بدلاء حقيقيين يمكن الاعتماد عليهم الشيء الذي أثر عليه بشكل سلبي في السباق النهائي من أجل الظفر بدرع البطولة الوطنية، خصوصا وأن الحسنية مقبلة الموسم المقبل على اللعب على عدة جبهات، وأهمها خوض الاستحقاقات الإفريقية، بعد تأهلها لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، إثر احتلالها للصف الثالث في سبورة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية.

وأضافت ذات المصادر، أن الحسنية اعتمدت في تعاقدها مع كل من عبد الحكيم باسين و زهير الشاوش على سياسة جلب لاعبين شباب، والابتعاد عن جلب النجوم بعدما لم تعط أكلها في سنوات سابقة.