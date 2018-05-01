 دراسة مسربة لمسار القطار بمدينة أكادير تشعل الفيسبوك وتثير عدة تساؤلات ﻿
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دراسة مسربة لمسار القطار بمدينة أكادير تشعل الفيسبوك وتثير عدة تساؤلات

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 11:47 دراسة مسربة لمسار القطار بمدينة أكادير تشعل الفيسبوك وتثير عدة تساؤلات | بوليتيك
دراسة مسربة لمسار القطار بمدينة أكادير تشعل الفيسبوك وتثير عدة تساؤلات
خلفت دراسة مسربة لمسار القطار بمدينة أكادير واشتوكة أيت بها موجة من ردود الفعل المتابينة وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجهة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

خلفت دراسة مسربة لمسار القطار بمدينة أكادير واشتوكة أيت بها موجة من ردود الفعل المتابينة وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجهة.

وأثارت هذه الدراسة لمسار القطار بجهة سوس ماسة التي أشعلت الصفحات الفيسبوكية بالمدينة الكثير من التساؤلات لدى المتفاعلين معها الذين تسألوا عن سر عدم إخراجها لأرض الوجود وربط مدينة أكادير بالسكة الحديدية كغيرها من المدن المغربية الأخرى، لما لهذا الربط من أهمية قصوى ستنعكس إيجابا على المدينة التي تعد واجهة سياحية بامتياز وتزيد من جاذبيتها وستسهل على زوارها التحرك بكل حيوية بعدد من نقطها الحيوية وفق تعبير المعلقين على هذه الدراسة.

في الوقت الذي رأى فيه آخرون أن إقصاء المدينة من الربط بالقطار هو أمر ممنهج ويدخل ضمن سياسة الإقصاء والتهميش والحصار الذي تتعرض له الجهة في الآونة الأخيرة وكانت نتائجها بارزة في توقف جملة من المشاريع التنموية بأكادير بالخصوص ودخول المدينة في ركود وجمود تام.

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شوف تيفي المغرب أكادير تسريب دراسة مسار القطار تثير تساؤلات الفيسبوك

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