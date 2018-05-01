استطلاع رأي يحسم في المدرب الجديد للريال خلفا لزين الدين زيدان ﻿

اختير يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، كمدرب لخلافة رحيل زين الدين زيدان المدرب السابق لفريق ريال مدريد، في استطلاع رأي شارك فيه العديد من الجماهير الريالية، بعدما تمكن من بلوغ نهائي دوري

" شوف سبور"

اختير يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، كمدرب لخلافة رحيل زين الدين زيدان المدرب السابق لفريق ريال مدريد، في استطلاع رأي شارك فيه العديد من الجماهير الريالية، بعدما تمكن من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "أس" الإسبانية، التي طرحت على جمهور ريال مدريد استطلاعا عبر موقعها بطرح عدد من الأسماء، التي يمكنها قيادة الفريق بعد زيدان للاختيار بينهما.

وصوت 120 ألفا في الاستطلاع، الذي جاءت نتيجته 41 بالمئة لصالح كلوب مقابل 34 بالمئة لصالح مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأعلن زين الدين زيدان، يوم الخميس الماضي، استقالته من تدريب ريال مدريد، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.