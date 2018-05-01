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بعد المسافة بين مدن روسيا عائق كبير لجمهور المونديال

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 11:05 بعد المسافة بين مدن روسيا عائق كبير لجمهور المونديال | سبور
بعد المسافة بين مدن روسيا عائق كبير لجمهور المونديال
نالت 11 مدينة روسية شرف احتضان مباريات نهائيات كأس العالم 2018، منها ما هو قريب نسبيا ، ومنها ما هو بعيد للغاية ، وبلوغ هذه المدن يتطلب وقتا طويلا يتعدى بضعة أيام ، كما هو حال التنقل بين موسكو

" شوف سبور"

نالت 11 مدينة روسية شرف احتضان مباريات نهائيات كأس العالم 2018، منها ما هو قريب نسبيا ، ومنها ما هو بعيد للغاية ، وبلوغ هذه المدن يتطلب وقتا طويلا يتعدى بضعة أيام ، كما هو حال التنقل بين موسكو وييكاترنبورغ عبر القطار العادي الذي يستلزم نحو ثلاثة أيام.

ووفرت روسيا لضيوفها في المونديال حافلات للنقل وقطارات ووسائل أخرى مجانا، إلا أن المسافة الطويلة جدا والمدة الزمنية التي يتطلبها التنقل هي مشكل عويص، ما قد يعيق تحرك عشاق كرة القدم ويحد من طموحهم حضور أكبر عدد ممكن من المباريات .

فالمسافة بين كالينينغراد وييكاتيرينبورغ تتجاوز 2483 كلم، وبين ييكاتيرنبورغ وسان بطرسبورغ 2225 كلم ، وبين موسكو وييكاترينبورغ 1772 كلم، وبين موسكو وكالينيغراد 1259 كلم ،وبين موسكو وسان بطرسبورغ نحو 640 كلم ، وبين كالينينغراد وسان بيترسبورغ 961 كلم ،وهي المسافات المحتملة التي على مشجعي المنتخب الوطني المغربي قطعها لمتابعة مباريات النخبة الوطنية .

كما أن بين موسكو وكازان ،عاصمة جمهورية تتارستان، مساحة 719 كلم ،وبين موسكو وسامارا 857 كلم ،وبين موسكو وسوتشي 1622 كلم ،وبين موسكو وروستوف على نهر الدان نحو 1075 كلم ،وبين موسكو وفولغوغراد نحو 970 كلم ،أما أقرب مدينة من موسكو تحتضن مباريات نهائيات كأس العالم فهي نيجني نوفغوراد ،التي تبعد عن العاصمة الروسية بحوالي 417 كلم .

ويتضح من خلال هذه المعطيات أن المسافات الفاصلة بين العاصمة الروسية موسكو والغالبية العظمى للمدن المحتضنة لمباريات المونديال ليست بالهينة، ويتطلب الانتقال إليها ومنها إلى مدن أخرى جهدا كبيرا ومضنيا، خاصة وأن التنقل سيعتمد على القطارات، لأن التنقل عبر الطائرات سيكون متاحا لفئات محدودة لكون العرض لا يمكن أن يغطي طلبات ضيوف المونديال الروسي كلهم .

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شوف سبور المغرب كأس العالم 2018 روسيا

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