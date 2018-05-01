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''نساء الفريز'' ..مغربيات يتحدثن عن حقيقة تعرضهن للاغتصاب بالحقول الاسبانية

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 10:48 نساء الفريز ..مغربيات يتحدثن عن حقيقة تعرضهن للاغتصاب بالحقول الاسبانية | مجتمع
''نساء الفريز'' ..مغربيات يتحدثن عن حقيقة تعرضهن للاغتصاب بالحقول الاسبانية
نشرت كبريات الصحف الاسبانية مثل جريدة الباييس وإلموندو... تحقيقات و تقارير واستطلاعات حول المغربيات المشتغلات بحقول الفريز بالحقول الاسبانية... وكذبت تصريحات تعرضهن للاغتصاب

شوف تيفي / متابعة

نشرت كبريات الصحف الاسبانية مثل جريدة الباييس وإلموندو... تحقيقات و تقارير واستطلاعات حول المغربيات المشتغلات بحقول الفريز بالحقول الاسبانية... وكذبت تصريحات تعرضهن للاغتصاب... وكشفت ذات التقارير أن حالات محدودة جدا من مجموع 13 ألف امرأة تشتغل في هذه الحقول وأن ما وقع حسب صحيفة '' إلدياريو'' التي نشرت تقريرا مفصلا عن رحلة المغربيات من المغرب حتى الحقول الاسبانية معنونا ب '' النساء المغربيات الباحثات عن عمل في حقول الفراولة '' أن ما وقع فقط حالات محدودة عن علاقات رضائية بين بعض العمال و العاملات المغربيات وهي علاقات رضائية كثيرا ما تنهي بانتهاء الموسم أو تستمر كزيجات... أما حالات الاغتصاب لم تحدث وهي مجرمة بحكم القوانين الصارمة في هذا المجال.

وأضافت صحيفة الباييس الواسعة الانتشار في طرح سؤال كبير من يريد التشويش على العلاقات المغربية في هذه المرحلة؟ ووصفت المسألة بأنها هناك من يسعى لتصدير الأزمة... وحسب صحيفة '' إلدياريو '' نقلت تصريحا لعاملة من جهة سهل الغرب انتقلت للعمل بحقول الفراولة أن واسمها السعدية أنها '' سألت عن رب العمل فأخبرتها صديقة لها أنه يعاملهن بشكل جيد وعقدت العزم على المضي والانتقال للعمل ضمن النساء المسجلات '' وتحدثت أمينة عاملة مغربية أخرى في حديثها لذات الصحيفة '' كان العام الأول صعبا بالنسبة لي لأن لدي طفلين وكانت ظروفي قاسية لعدم تعودي لكن تعودت شيئا فشيئا.. بعد العام الثاني والثالث والرابع تعودت على العمل. العمل جيد ويتطلب الجهد والمهارات ''... ونفت أن تكون هي أو صديقاتها قد تعرضن للاغتصاب.

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