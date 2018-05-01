بنفيكا البرتغالي يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي ﻿

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن نادي بنفيكا البرتغالي، يرغب في ضم الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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كشفت تقارير صحفية برتغالية أن نادي بنفيكا البرتغالي، يرغب في ضم الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة "كوريو دا مانيا" البرتغالية أن نادي بنفيكا عبر عن رغبته الكبيرة في التعاقد مع زياش خصوصا وأن نجم أياكس أمستردام الهولندي محط أنظار كل من أولمبيك مارسيليا وروما وبروسيا دورتموند وتوتنهام الإنجليزي.

ويذكر أن بعض التقارير الإعلامية ، أكدت أن ناديي أنتر ميلان وإيه سي ميلان الإيطاليين يرغبان في الحصول على توقيع نجم المنتخب المغربي حكيم زياش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث سجل 9 أهداف وصنع 15 هدفا، في 37 مباراة لعبها مع أياكس أمستردام الهولندي.