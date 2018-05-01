مهاجم حسنية أكادير ''بديع أووك'' قريب من التوقيع للرجاء البيضاوي وشوف تيفي تكشف آخر المستجدات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن ''محمد أوزال'' رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي عقد اجتماعا رسميا مع رئيس فريق حسنية أكادير ''لحبيب سيدينو'' من أجل دراسة إمكانية الاتفاق على حل توافقي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن ''محمد أوزال'' رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي عقد اجتماعا رسميا مع رئيس فريق حسنية أكادير ''لحبيب سيدينو'' من أجل دراسة إمكانية الاتفاق على حل توافقي بشأن انتقال اللاعب ''بديع أووك'' لصفوف القلعة الخضراء.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن فريق الرجاء البيضاوي يصارع الزمن من أجل ضم مهاجم الحسنية، ودخل في مفاوضات جدية ومتقدمة مع إدارة الفريق السوسي وفي مقدمتهم رئيس النادي ''سيدينو'' لحسم صفقة الانتقال بشكل نهائي، وذلك لتعزيز الخط الأمامي للفريق، خصوصا لما يتوفر عليه اللاعب من إمكانيات تقنية وبدنية هائلة، والتي جعلته يبصم على موسم جيد رفقة الغزالة السوسية وساهم بشكل كبير في إنجاز الفريق باحتلاله للصف الثالث الأمر، الذي مكنه من الحصول على دعوة الناخب الوطني له للدخول في معسكرات تدريبية رفقة المنتخب الوطني للمحليين.

وأضافت ذات المصادر، أن ''بديع أووك'' قد يستجيب لشروط فريق الرجاء البيضاوي ويمضي عقد مع الفريق في الساعات القليلة القادمة، لا سيما أن حلمه يبقى هو مجاورة النسور الخضر بعدما تخلى عن مختلف العروض المقدمة له، والتي يأتي في مقدمتها عرض الغريم التقليدي للرجاء الوداد البيضاوي، الذي حاول مفاوضة ود اللاعب إلا أن ''أووك'' رفقة مدير أعماله ركزا كل اهتمامهما وتركيزهما صوب العرض المقدم من طرف الرجاء البيضاوي لتحقيق هدف وحلم اللاعب.