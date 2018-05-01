 مهاجم حسنية أكادير ''بديع أووك'' قريب من التوقيع للرجاء البيضاوي وشوف تيفي تكشف آخر المستجدات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــــاجل: لاعب كرة قدم دار كسيدة خايبة في رمضان نواحي الدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عــــاجل: لاعب كرة قدم دار كسيدة خايبة في رمضان نواحي الدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه

نساء الفريز ..مغربيات يتحدثن عن حقيقة تعرضهن للاغتصاب بالحقول الاسبانية | مجتمع

''نساء الفريز'' ..مغربيات يتحدثن عن حقيقة تعرضهن للاغتصاب بالحقول الاسبانية

الفيديو الذي ينتظره الجميع لسعد عبيد..كواليس خاصة خلال لقائه بنجوم ريال مدريد في نهائي دورب أبطال أوروبا/حكيمي/رونالدو وهذا ما كل ما وقع | بووز

الفيديو الذي ينتظره الجميع لسعد عبيد..كواليس خاصة خلال لقائه بنجوم ريال مدريد في نهائي دورب أبطال

فيديو : قناة الجزيرة تكشف الأسباب الحقيقية لإستقالة زيدان و هوية المدرب الجديد‎ | بووز

فيديو : قناة الجزيرة تكشف الأسباب الحقيقية لإستقالة زيدان و هوية المدرب الجديد‎

وصول الشحنة الأخيرة من المساعدات المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن | بوليتيك

وصول الشحنة الأخيرة من المساعدات المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن

توقعات أحوال الطقس ليومه السبت : سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي جهات المملكة، مع احتمال نزول قطرات مطرية | مجتمع

توقعات أحوال الطقس ليومه السبت : سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي جهات المملكة، مع احتمال

قرعة الحج لسنة 2018 | مجتمع

قرعة الحج لسنة 2018

تسجيل 81 حالة غش في اليوم الأول من امتحانات الأولى باكالوريا بجهة سوس ماسة | مجتمع

تسجيل 81 حالة غش في اليوم الأول من امتحانات الأولى باكالوريا بجهة سوس ماسة

رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة بطنجة | بوليتيك

رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة بطنجة

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

مهاجم حسنية أكادير ''بديع أووك'' قريب من التوقيع للرجاء البيضاوي وشوف تيفي تكشف آخر المستجدات

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 10:12 مهاجم حسنية أكادير بديع أووك قريب من التوقيع للرجاء البيضاوي وشوف تيفي تكشف آخر المستجدات | سبور
مهاجم حسنية أكادير ''بديع أووك'' قريب من التوقيع للرجاء البيضاوي وشوف تيفي تكشف آخر المستجدات
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن ''محمد أوزال'' رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي عقد اجتماعا رسميا مع رئيس فريق حسنية أكادير ''لحبيب سيدينو'' من أجل دراسة إمكانية الاتفاق على حل توافقي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن ''محمد أوزال'' رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي عقد اجتماعا رسميا مع رئيس فريق حسنية أكادير ''لحبيب سيدينو'' من أجل دراسة إمكانية الاتفاق على حل توافقي بشأن انتقال اللاعب ''بديع أووك'' لصفوف القلعة الخضراء.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن فريق الرجاء البيضاوي يصارع الزمن من أجل ضم مهاجم الحسنية، ودخل في مفاوضات جدية ومتقدمة مع إدارة الفريق السوسي وفي مقدمتهم رئيس النادي ''سيدينو'' لحسم صفقة الانتقال بشكل نهائي، وذلك لتعزيز الخط الأمامي للفريق، خصوصا لما يتوفر عليه اللاعب من إمكانيات تقنية وبدنية هائلة، والتي جعلته يبصم على موسم جيد رفقة الغزالة السوسية وساهم بشكل كبير في إنجاز الفريق باحتلاله للصف الثالث الأمر، الذي مكنه من الحصول على دعوة الناخب الوطني له للدخول في معسكرات تدريبية رفقة المنتخب الوطني للمحليين.

وأضافت ذات المصادر، أن ''بديع أووك'' قد يستجيب لشروط فريق الرجاء البيضاوي ويمضي عقد مع الفريق في الساعات القليلة القادمة، لا سيما أن حلمه يبقى هو مجاورة النسور الخضر بعدما تخلى عن مختلف العروض المقدمة له، والتي يأتي في مقدمتها عرض الغريم التقليدي للرجاء الوداد البيضاوي، الذي حاول مفاوضة ود اللاعب إلا أن ''أووك'' رفقة مدير أعماله ركزا كل اهتمامهما وتركيزهما صوب العرض المقدم من طرف الرجاء البيضاوي لتحقيق هدف وحلم اللاعب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حسنية أكادير مهاجم بديع أووك قريب من التوقيع الرجاء البيضاوي آخر المستجدات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد المسافة بين مدن روسيا عائق كبير لجمهور المونديال | سبور

بعد المسافة بين مدن روسيا عائق كبير لجمهور المونديال

بنفيكا البرتغالي يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي | سبور

بنفيكا البرتغالي يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي

بالصور: موروكو2026 يصل لدولة الإمارات | سبور

بالصور: ''موروكو2026'' يصل لدولة الإمارات

رسميا.. رشيد الطاوسي بوفاق سطيف الجزائري | سبور

رسميا.. رشيد الطاوسي بوفاق سطيف الجزائري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير و بالفيديو..شوفو أشنو لقاو فمحفظة تلميذ فالإعدادي | قنوات أخرى
منذ 25 دقيقة

خطير و بالفيديو..شوفو أشنو لقاو فمحفظة تلميذ فالإعدادي

فيديو صــادم من قلب منزل مغربية محتاجزة فالسعودية..مشات غير تخدم هاشنو وقع ليها/فساد/احتجاز/تعذيب خطير | بــووز

فيديو صــادم من قلب منزل مغربية محتاجزة فالسعودية..مشات غير تخدم هاشنو وقع ليها/فساد/احتجاز/تعذيب خطير

طريف بالفيديو.. مغربي شدوه فمطار شينوا مسافر بشكارة الفاخر‎ | قنوات أخرى

طريف بالفيديو.. مغربي شدوه فمطار شينوا مسافر بشكارة الفاخر‎

في أول تصريح..حقائق تُــنشر لأول مرة عن الزوجة اللي ذبحها راجلها فسوق الأربعاء | بــووز

في أول تصريح..حقائق تُــنشر لأول مرة عن الزوجة اللي ذبحها راجلها فسوق الأربعاء

﻿

آخر المستجدات

عــــاجل: لاعب كرة قدم دار كسيدة خايبة في رمضان نواحي الدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

عــــاجل: لاعب كرة قدم دار كسيدة خايبة في رمضان نواحي الدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه

نساء الفريز ..مغربيات يتحدثن عن حقيقة تعرضهن للاغتصاب بالحقول الاسبانية | مجتمع

''نساء الفريز'' ..مغربيات يتحدثن عن حقيقة تعرضهن للاغتصاب بالحقول الاسبانية

الفيديو الذي ينتظره الجميع لسعد عبيد..كواليس خاصة خلال لقائه بنجوم ريال مدريد في نهائي دورب أبطال أوروبا/حكيمي/رونالدو وهذا ما كل ما وقع | بووز

الفيديو الذي ينتظره الجميع لسعد عبيد..كواليس خاصة خلال لقائه بنجوم ريال مدريد في نهائي دورب أبطال

فيديو : قناة الجزيرة تكشف الأسباب الحقيقية لإستقالة زيدان و هوية المدرب الجديد‎ | بووز

فيديو : قناة الجزيرة تكشف الأسباب الحقيقية لإستقالة زيدان و هوية المدرب الجديد‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.