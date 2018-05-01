وصول الشحنة الأخيرة من المساعدات المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن ﻿

حطت صباح اليوم السبت، بمطار ماركة العسكري، شرق العاصمة الأردنية عمان طائرتان عسكريتان مغربيتان تحملان الشحنة الأخيرة من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني.

شوف تيفي: و.م.ع

حطت صباح اليوم السبت، بمطار ماركة العسكري، شرق العاصمة الأردنية عمان طائرتان عسكريتان مغربيتان تحملان الشحنة الأخيرة من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني.

وكانت أربع طائرات مغربية أخرى محملة بالمساعدات الإنسانية المغربية لفائدة الشعب الفلسطيني، قد وصلت في وقت سابق إلى مطار ماركة، وتتولى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، نقل هذه المساعدات التي تتضمن كميات من المواد الغذائية الأساسية، إلى الضفة الغربية، لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وكان الملك محمد السادس، قد أشرف شخصيا وأعطى يوم الثلاثاء الماضي، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، انطلاقة عملية إرسال المساعدة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني.

وتشمل هذه العملية إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية، وتقديم أغطية وكمية من الأدوية الضرورية، وكذا منح مساعدات غدائية متنوعة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يبلغ حجمها 113 طنا، لفائدة سكان غزة، على أن تستفيد منها أيضا ساكنة القدس ورام الله.