توقعات أحوال الطقس ليومه السبت : سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي جهات المملكة، مع احتمال نزول قطرات مطرية ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح بالقرب من السواحل وفوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى وستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو

شوف تيفي:

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح بالقرب من السواحل وفوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى وستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بضباب.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا خلال الصباح فوق منطقة طنجة والريف مع احتمال نزول قطرات مطرية. كما ستتكون سحب ركامية غير مستقرة شيئا ما بكل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبية الشرقية حيث ستكون مرفوقة بقطرات مطرية او بزخات ضعيفة ومتفرقة أحيانا رعدية. وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل المناطق الشمالية للأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية الى غربية بباقي المناطق.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والمناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وما بين 16 و21 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبشمال الأقاليم الصحراوية، ومابين 22 و27 درجة بأقصى الجنوب وجنوب شرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بمنطقة طنجة وبالسواحل ووالماس وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 23 و28 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى للبلاد، وما بين 28 و33 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 34 و39 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وبالسواحل الأطلسية ما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.