بعد استقالته من تدريب ريال مدريد هافين غادي يمشي زين الدين زيدان ‎ ﻿

كشفت وسائل إعلام فرنسية ، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يفكر جدياً في التعاقد مع المدرب زين الدين زيدان المستقيل مؤخرا من تدريب ريال مدريد الإسباني.

شوف سبور

كشفت وسائل إعلام فرنسية ، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يفكر جدياً في التعاقد مع المدرب زين الدين زيدان المستقيل مؤخرا من تدريب ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة ''ليكيب'' الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي تواصل مع زين الدين زيدان وعرض عليه فكرة العودة إلى فرنسا من أجل تدريب منتخب بلاده الفرنسي عقب كأس العالم روسيا 2018.

وأكدت الصحيفة الفرنسية ، أنه على الرغم من تجديد الاتحاد الفرنسي لعقد مدربه الحالي ديديه ديشامب حتى عام 2020، ولكنها تتوقع عدم استمرار ديشامب حتى انتهاء عقده مع منتخب الديوك، مشيرة أنه من المتوقع رحيل ديشامب وفقاً لنتائجه في كأس العالم روسيا 2018 يونيو القادم.

وأكدت الصحيفة، أن الاتحاد الفرنسي بالفعل تواصل مع زين الدين زيدان لتدريب المنتخب، وأن الأخير لا يمانع العودة لبلاده وقيادة الديوك في الفترات القادمة عقب انتهاء مهمته مع ريال مدريد الإسباني.

ويذكر أن زين الدين زيدان كان قد حقق العديد من الإنجازات مع ريال مدريد الإسباني منذ توليه تدريب الفريق الملكي ، محققاً بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.