قرعة الحج لسنة 2018 ﻿

تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى علم المواطنين ممن تقدموا بطلب تسجيلهم لأداء مناسك الحج لعام 1440 هـ، حسب يومية الأحداث المغربية، الصادرة غدا السبت، أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم

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تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى علم المواطنين ممن تقدموا بطلب تسجيلهم لأداء مناسك الحج لعام 1440 هـ، حسب يومية الأحداث المغربية، الصادرة غدا السبت، أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم ستجرى انطلاقا من يوم الإثنين 18 يونيو الجاري إلى غاية الجمعة 29 من الشهر نفسه.

وأوضح بلاغ الوزارة، يوم الخميس المنصرم، حسب نفس اليومية، أن إجراء القرعة سيتم على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لـ''حجاج التنظيم الرسمي''، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف البلاغ أنه سيتم الإعلان مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، عن اللائحة النهائية للحجاج الذين أسفرت القرعة عن اختيارهم بالنسبة للتنظيمين، وكذا لائحة الانتظار الخاصة بهما لتعويض المتعذرين من اللائحتين.