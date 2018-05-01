تسجيل 81 حالة غش في اليوم الأول من امتحانات الأولى باكالوريا بجهة سوس ماسة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن اليوم الأول لإنطلاق الإمتحان الجهوي لامتحانات نيل شهادة الباكالوريا بجهة سوس ماسة، عرف تسجيل عدد كبير من حالات الغش والتي بلغ عددها حوالي 81 حالة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن اليوم الأول لإنطلاق الإمتحان الجهوي لامتحانات نيل شهادة الباكالوريا بجهة سوس ماسة، عرف تسجيل عدد كبير من حالات الغش والتي بلغ عددها حوالي 81 حالة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحالات التي تم ضبطها منذ انطلاق هذه الإستحقاقات صباح اليوم توزعت بين 35 حالة في صفوف المترشحين الممدرسين، و46 حالة في فئة المترشحين الأحرار، وهو ما بلغ زيادة قدرها 23 حالة مقارنة مع نفس اليوم من السنة الماضية.

وأضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن توزيع حالات الغش على مواد الامتحان الجهوي، عرفت ضبط 39 مترشحا في مادة التربية الإسلامية و33 مترشحا في مادة اللغة الفرنسية، و09 مترشحين في مادة اللغة العربية.

وأضافت ذات المصادر، أن نوعية الغش توزعت بين 72 حالة باستعمال الهاتف النقال أو وسيلة إلكترونية، و9 حالات باستعمال وثائق غير مسموح بحيازتها أثناء إجراء الامتحانات.

هذا وقد بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين يجتازون هذا الاستحقاق على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، حوالي 31 ألفا و375، حضر منهم 28 ألفا و770 مترشحة ومترشحا.