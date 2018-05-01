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رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة بطنجة

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 04:53 رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة بطنجة | بوليتيك
رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة بطنجة
علم لدى ولاية أمن طنجة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية تمكنت، أمس الخميس، من توقيف العقل المدبر ومتزعم عصابة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية الخاصة بشبكات الاتصال.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

علم لدى ولاية أمن طنجة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية تمكنت، أمس الخميس، من توقيف العقل المدبر ومتزعم عصابة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية الخاصة بشبكات الاتصال.

وأوضح المصدر الأمني أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، في إطار الأبحاث الجارية في قضية تتعلق بسرقة الأسلاك الكهربائية والبطاريات الخاصة بشبكات الاتصال، أوقفت المشتبه به (ع . ج)، وهو من ذوي السوابق القضائية.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر اعترف خلال البحث التمهيدي باقترافه لعدد من عمليات السرقة ليلا رفقة مجموعة من الأشخاص، باستعمال سيارة.

وأبرز المصدر أن الظنين وضع رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه بإشراف من النيابة العامة المختصة، فيما لا زال البحث جاريا لتوقيف باقي شركاءه في القضية.

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المغرب شوف تيفي طنجة البحث التمهيدي النيابة العامة الأسلاك الكهربائية

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