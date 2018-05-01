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بعد انتشار الفيديو..اعتقالات جديدة في ملف النصب باسم القصر الملكي

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 04:14 بعد انتشار الفيديو..اعتقالات جديدة في ملف النصب باسم القصر الملكي | بوليتيك
بعد انتشار الفيديو..اعتقالات جديدة في ملف النصب باسم القصر الملكي
كشفت الضابطة القضائية التابعة للدرك أنها استمعت في إطار شريط فيديو أظهر أشخاصا يتهمون آخر بالنصب باسم القصر الملكي، ( استمعت) إلى الشخص الذي ظهر بالفيديو رفقة الأشخاص الذين كانوا يستجوبونه بخصوص

''شوف تيفي''

كشفت الضابطة القضائية التابعة للدرك أنها استمعت في إطار شريط فيديو أظهر أشخاصا يتهمون آخر بالنصب باسم القصر الملكي، ( استمعت) إلى الشخص الذي ظهر بالفيديو رفقة الأشخاص الذين كانوا يستجوبونه بخصوص مبلغ 80 مليون سنتيم، قالوا إنه تلقاها رشوة من أجل تسهيل بعض الأمور الإدارية الخاصة بهم.

وأكدت يومية المساء في عددها الصادر يومه الجمعة أن النيابة العامة أمرت بوضع الشخص الذي ظهر في الشريط رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث معه من أجل الوصول إلى جميع الخيوط الخاصة بالملف فيما يجري البحث عن أشخاص آخرين.

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