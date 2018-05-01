 بعد نفي الحكومة المغربية..القضاء الإسباني يفتح رسميا تحقيقا حول ملف تعرض عاملات مغربيات للاعتداء الجنسي بحقول ''الفريز'' ﻿
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بعد نفي الحكومة المغربية..القضاء الإسباني يفتح رسميا تحقيقا حول ملف تعرض عاملات مغربيات للاعتداء الجنسي بحقول ''الفريز''

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 04:03 بعد نفي الحكومة المغربية..القضاء الإسباني يفتح رسميا تحقيقا حول ملف تعرض عاملات مغربيات للاعتداء الجنسي بحقول الفريز | بوليتيك
بعد نفي الحكومة المغربية..القضاء الإسباني يفتح رسميا تحقيقا حول ملف تعرض عاملات مغربيات للاعتداء الجنسي بحقول ''الفريز''
في الوقت الذي نفت فيه الحكومة المغربية كليا، الاعتداءات الجنسية واللفظية والجسدية التي تتعرض لها آلاف العاملات المغربيات اللواتي دأبت المقاولات الزراعية الإسبانية على التعاقد معهن سنويا، بتنسيق

''شوف تيفي'':

في الوقت الذي نفت فيه الحكومة المغربية كليا، الاعتداءات الجنسية واللفظية والجسدية التي تتعرض لها آلاف العاملات المغربيات اللواتي دأبت المقاولات الزراعية الإسبانية على التعاقد معهن سنويا، بتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة، لجني الفواكه الحمراء في ضيعاتها، اعترفت النيابة العامة الإسبانية بتعرض بعضهن للاعتداءات المذكورة آنفا، بناء على تحقيقات أجراها الأمن الإسباني وأحالت الملف على القضاء ليقول كلمته بشأنه.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومه الجمعة، فإن وكالة الأنباء الإسبانية ''إيفي''، كشفت أن النيابة العامة، أحالت على محكمة ''دي موغير'' في مدينة هويلفا، خلاصات الأبحاث والتحقيقات بخصوص الاعتداءات الجنسية المفترضة على العاملات المغربيات اللواتي يعملن في جني الفراولة بحقول هويلفا.

ووفق الوكالة الإسبانية فإن الأمن الإسباني استمع إلى أربع مغربيات، بعد تقدمهن بشكاية لدى الجهات المختصة، إذ أجمعن على أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية، واتهمن مشرفا إسبانيا بالاعتداء عليهن في الضيعة، والذي أوقفته الشرطة الإسبانية قبل أسبوع واستمعت إليه، حيث قدمته للنيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاعتداءات الجنسية مغربيات النيابة العامة مدينة هويلفا المغربيات

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