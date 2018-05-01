 يا ربي السلامة..سجين سابق شرمل موظف بسجن العيون بواسطة سيف+تفاصيل مروعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد انتشار الفيديو..اعتقالات جديدة في ملف النصب باسم القصر الملكي | بوليتيك

بعد انتشار الفيديو..اعتقالات جديدة في ملف النصب باسم القصر الملكي

بعد نفي الحكومة المغربية..القضاء الإسباني يفتح رسميا تحقيقا حول ملف تعرض عاملات مغربيات للاعتداء الجنسي بحقول الفريز | بوليتيك

بعد نفي الحكومة المغربية..القضاء الإسباني يفتح رسميا تحقيقا حول ملف تعرض عاملات مغربيات للاعتداء

يا ربي السلامة..سجين سابق شرمل موظف بسجن العيون بواسطة سيف+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سجين سابق شرمل موظف بسجن العيون بواسطة سيف+تفاصيل مروعة

عاجل..تأجيل أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد الاستماع لإحدى الشاهدات في الملف | بوليتيك

عاجل..تأجيل أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد الاستماع لإحدى الشاهدات في الملف

ظهور معطيات مثيرة بخصوص الطفل المختفي هشام بمراكش | حوادث و حقوق

ظهور معطيات مثيرة بخصوص الطفل المختفي ''هشام'' بمراكش

بالفيديدو..شوفو الحكرة: شخص خطير هجم على طفل بمدينة أكادير وشرملو | حوادث و حقوق

بالفيديدو..شوفو الحكرة: شخص خطير هجم على طفل بمدينة أكادير وشرملو

خطير..شاب هجم على أسرة في الفجر وخطف بنتهم الطفلة اللي بغا يتزوجها بالقوة بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

خطير..شاب هجم على أسرة في الفجر وخطف بنتهم الطفلة اللي بغا يتزوجها بالقوة بسيدي سليمان

عاجل..تزامنا مع السحور: سيدة تنتحر بطريقة بشعة بتمارة | حوادث و حقوق

عاجل..تزامنا مع السحور: سيدة تنتحر بطريقة بشعة بتمارة

بالصورة..هذا هو الشاب اللي هجم على منزل أسرة في رمضان وخطف طفلة بغا يتزوج بيها بسيدي سليمان | مجتمع

بالصورة..هذا هو الشاب اللي هجم على منزل أسرة في رمضان وخطف طفلة بغا يتزوج بيها بسيدي سليمان

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

يا ربي السلامة..سجين سابق شرمل موظف بسجن العيون بواسطة سيف+تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 03:56 يا ربي السلامة..سجين سابق شرمل موظف بسجن العيون بواسطة سيف+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..سجين سابق شرمل موظف بسجن العيون بواسطة سيف+تفاصيل مروعة
استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، الاعتداء الشنيع الذي طال موظفا بالسجن المحلي بالعيون، من طرف سجين سابق بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف)، ونجمت عنه جروح

''شوف تيفي''+''و م ع''


استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، الاعتداء الشنيع الذي طال موظفا بالسجن المحلي بالعيون، من طرف سجين سابق بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف)، ونجمت عنه جروح خطيرة.

وأكدت المندوبية في بلاغ، على إثر الاعتداء الذي تعرض له الموظف بمحيط المؤسسة السجنية، استنكارها لمثل هذه الاعتداءات التي تطال موظفيها الذين يؤدون مهامهم الأمنية والإصلاحية بكل تفان وإخلاص ونكران للذات.

وفي إطار الاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفيها، يضيف البلاغ، أبرزت المندوبية العامة أنه قد تم التكفل بجميع مصاريف علاج المعني بالأمر وتقرر منحه ترقية استثنائية، كما تم إشعار النيابة العامة بأنه ستتم مؤازرة الموظف في المتابعة القضائية للجاني.

وأضاف المصدر ذاته أن المندوبية العامة تقدر التضحيات الجسام لموظفيها، مؤكدة بأنها لن تدخر جهدا في التصدي لمثل هذه الاعتداءات وتوفير الحماية القانونية وتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجاني المندوبية العامة لإدارة السجون السيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ظهور معطيات مثيرة بخصوص الطفل المختفي هشام بمراكش | حوادث و حقوق

ظهور معطيات مثيرة بخصوص الطفل المختفي ''هشام'' بمراكش

بالفيديدو..شوفو الحكرة: شخص خطير هجم على طفل بمدينة أكادير وشرملو | حوادث و حقوق

بالفيديدو..شوفو الحكرة: شخص خطير هجم على طفل بمدينة أكادير وشرملو

خطير..شاب هجم على أسرة في الفجر وخطف بنتهم الطفلة اللي بغا يتزوجها بالقوة بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

خطير..شاب هجم على أسرة في الفجر وخطف بنتهم الطفلة اللي بغا يتزوجها بالقوة بسيدي سليمان

عاجل..تزامنا مع السحور: سيدة تنتحر بطريقة بشعة بتمارة | حوادث و حقوق

عاجل..تزامنا مع السحور: سيدة تنتحر بطريقة بشعة بتمارة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سبيطارات مسدودة/غياب المدارس/ و أزبال متراكمة:هذه مشاكل ساكنة منطقة الدروة التي تستعد لاستقبال الملك محمد السادس | روبورتاج
منذ 46 دقيقة

سبيطارات مسدودة/غياب المدارس/ و أزبال متراكمة:هذه مشاكل ساكنة منطقة الدروة التي تستعد لاستقبال الملك محمد السادس

فيديو.. نجم كرة القدم البرازيلية يساند المنتخبات العربية في مونديال روسيا | قنوات أخرى

فيديو.. نجم كرة القدم البرازيلية يساند المنتخبات العربية في مونديال روسيا

فمغرب 2018..ساكنة دوار وسط مدينة أكادير عايشين بلا ضوء بلا الواد الحار | خارج البلاطو

فمغرب 2018..ساكنة دوار وسط مدينة أكادير عايشين بلا ضوء بلا ''الواد الحار''

للمساعدة ..رحلوه من الطاليان ومنين رجع للمغرب خرج من دارهم مرجعش .. كيسكن فالفقيه بن صــالح | حالة خاصة

للمساعدة ..رحلوه من الطاليان ومنين رجع للمغرب خرج من دارهم مرجعش .. كيسكن فالفقيه بن صــالح

﻿

آخر المستجدات

بعد انتشار الفيديو..اعتقالات جديدة في ملف النصب باسم القصر الملكي | بوليتيك
منذ 10 دقائق

بعد انتشار الفيديو..اعتقالات جديدة في ملف النصب باسم القصر الملكي

بعد نفي الحكومة المغربية..القضاء الإسباني يفتح رسميا تحقيقا حول ملف تعرض عاملات مغربيات للاعتداء الجنسي بحقول الفريز | بوليتيك

بعد نفي الحكومة المغربية..القضاء الإسباني يفتح رسميا تحقيقا حول ملف تعرض عاملات مغربيات للاعتداء

يا ربي السلامة..سجين سابق شرمل موظف بسجن العيون بواسطة سيف+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سجين سابق شرمل موظف بسجن العيون بواسطة سيف+تفاصيل مروعة

عاجل..تأجيل أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد الاستماع لإحدى الشاهدات في الملف | بوليتيك

عاجل..تأجيل أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد الاستماع لإحدى الشاهدات في الملف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.