يا ربي السلامة..سجين سابق شرمل موظف بسجن العيون بواسطة سيف+تفاصيل مروعة ﻿

استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، الاعتداء الشنيع الذي طال موظفا بالسجن المحلي بالعيون، من طرف سجين سابق بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف)، ونجمت عنه جروح

''شوف تيفي''+''و م ع''



استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، الاعتداء الشنيع الذي طال موظفا بالسجن المحلي بالعيون، من طرف سجين سابق بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف)، ونجمت عنه جروح خطيرة.

وأكدت المندوبية في بلاغ، على إثر الاعتداء الذي تعرض له الموظف بمحيط المؤسسة السجنية، استنكارها لمثل هذه الاعتداءات التي تطال موظفيها الذين يؤدون مهامهم الأمنية والإصلاحية بكل تفان وإخلاص ونكران للذات.

وفي إطار الاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفيها، يضيف البلاغ، أبرزت المندوبية العامة أنه قد تم التكفل بجميع مصاريف علاج المعني بالأمر وتقرر منحه ترقية استثنائية، كما تم إشعار النيابة العامة بأنه ستتم مؤازرة الموظف في المتابعة القضائية للجاني.

وأضاف المصدر ذاته أن المندوبية العامة تقدر التضحيات الجسام لموظفيها، مؤكدة بأنها لن تدخر جهدا في التصدي لمثل هذه الاعتداءات وتوفير الحماية القانونية وتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لهم.