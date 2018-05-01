مدرب لفيربول يقترب من تدريب الريال بعد استقالة زيدان ﻿

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ، يوجد ضمن المرشحين لخلافة زين الدين زيدان من أجل تدريب ريال مدريد.

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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ، يوجد ضمن المرشحين لخلافة زين الدين زيدان من أجل تدريب ريال مدريد.

وأكدت صحيفة ''ذا صن'' البريطانية، أنّ ريال مدريد يدرس التعاقد مع يورجن كلوب لخلافة زيدان، رغم امتلاك الألماني عقدًا يمتد لأربع مواسم مع ليفربول، حيث أن فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، معجب بشخصية كلوب ويرى أنّ لديه القدرة على قيادة الفريق الملكي و احتمال كبير إن تم التوافق على التفاصيل ألا يستغني مدرب لفيربول على محمد صلاح .

ويذكر أن زين الدين زيدان كان قد حقق العديد من الانجازات مع ريال مدريد الإسباني منذ توليه تدريب الفريق الملكي ، محققاً بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.