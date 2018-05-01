عاجل..تأجيل أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد الاستماع لإحدى الشاهدات في الملف ﻿

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل، تأجيل أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم، إلى مساء يوم الاثنين 4 يونيو الجاري، وبالتحديد على الساعة العاشرة ليلا.

''شوف تيفي''

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل، تأجيل أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم، إلى مساء يوم الاثنين 4 يونيو الجاري، وبالتحديد على الساعة العاشرة ليلا.

وأكد مصدر مطلع أن أشغال الجلسة المقبلة ستعرف مواصلة الاستماع لباقي الشهود، بعد أن تم خلال جلسة اليوم الاستماع لإحدى الشاهدات ويتعلق الأمر بصحافية بموقع اليوم 24.

وأبرز ذات المصدر أن أشغال الجلسة المنتهية لم تعرف الكشف عن جديد في ملف توفيق بوعشرين، واصفا مجرياتها بالعادية، مشيرا إلى أن المثير فيها كان هو وقوع مشادة كلامية بين هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهم خلال الاستماع لإحدى الشاهدات.