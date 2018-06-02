ظهور معطيات مثيرة بخصوص الطفل المختفي ''هشام'' بمراكش ﻿

بعد ساعات من نشر ''شوف تيفي'' لفيديو جد مؤلم خاص باختفاء طفل ينحدر من مدينة مراكش، نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الجمعة، تدوينة مثيرة، تشير صاحبتها إلى أن الطفل ''هشام، شوهد بحافلة لنقل

''شوف تيفي''

بعد ساعات من نشر ''شوف تيفي'' لفيديو جد مؤلم خاص باختفاء طفل ينحدر من مدينة مراكش، نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الجمعة، تدوينة مثيرة، تشير صاحبتها إلى أن الطفل ''هشام، شوهد بحافلة لنقل المسافرين متوجهة من المدينة الحمراء إلى مدينة السمارة.



وأوضحت صاحبة التدوينة أن الطفل، كان رفقة سيدة ترتدي اللباس التقليدي الصحراوي، مؤكدة أنها تحققت بعد عودتها إلى منزلها من صورة ''هشام''، وتبين لها بالفعل أنه الطفل الذي كان رفقة السيدة المذكورة.

و ناشدت صاحبة هذه التدوينة ساكنة مدينتي مراكش والسمارة بالتفاعل مع ما نشرته، حتى يعود الطفل ''هشام'' إلى حضن والديه، لتعم الفرحة كما وقع مع الطفلة ''غزل''.



