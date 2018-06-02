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خطير..شاب هجم على أسرة في الفجر وخطف بنتهم الطفلة اللي بغا يتزوجها بالقوة بسيدي سليمان

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 02:53 خطير..شاب هجم على أسرة في الفجر وخطف بنتهم الطفلة اللي بغا يتزوجها بالقوة بسيدي سليمان | حوادث و حقوق
خطير..شاب هجم على أسرة في الفجر وخطف بنتهم الطفلة اللي بغا يتزوجها بالقوة بسيدي سليمان
علمت ''شوف تيفي'' أن طفلة تدعى ''ادريسية.ر'' تبلغ من العمر 15 سنة، تعرضت، فجر يومه الجمعة 1 يونيو، للاختطاف على يد شاب من داخل منزل أسرتها المتواجد بدوار المرادسة بإقليم سيدي سليمان.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن طفلة تدعى ''ادريسية.ر'' تبلغ من العمر 15 سنة، تعرضت، فجر يومه الجمعة 1 يونيو، للاختطاف على يد شاب من داخل منزل أسرتها المتواجد بدوار المرادسة بإقليم سيدي سليمان.

وأوضح قريب الطفلة المختطفة أن الشاب المتورط في عملية الاختطاف، يبلغ من العمر 23 سنة، هاجم منزل الطفلة، واعتدى على والدتها بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يعمد إلى اختطافها ونقلها إلى وجهة غير معلومة.

وأبرز المتحدث أن هذا الشاب تقدم لخطبة الطفلة، إلا أن سمعته السيئة بالدوار، جعلت والداها يرفضان هذا الطلب، ليقوم فجر اليوم بمهاجمة منزل الأسرة، مستغلا غياب والد الطفلة، مشيرا إلى أن والدة المختطفة، وضعت شكاية لدى مصالح الدرك الملكي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطفلة المختطفة سلاح أبيض سيدي سليمان

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