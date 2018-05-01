تفاصيل وأسرار تقرير لجنة '' تاسك فورس'' ل''موروكو 2026'' ﻿

نشر الاتحاد الكروي لكرة القدم، ''فيفا''، بلاغا رسميا، أكد فيه مرور الملف المغربي للمرحلة النهائية، من التصويت لاستضافة كأس العالم 2026.

شوف سبور

نشر الاتحاد الكروي لكرة القدم، ''فيفا''، بلاغا رسميا، أكد فيه مرور الملف المغربي للمرحلة النهائية، من التصويت لاستضافة كأس العالم 2026.

وأكد البلاغ ، أن الملفين المغربي والأمريكي، قد تم تأهيلهما للوصول للمرحلة النهائية، أي مرحلة التصويت، حيث سيقوم 207 اتحاد للكرة عبر العالم، باختيار البلد الذي سيحظى بشرف استضافة المونديال 2026، مضيفا أن تقرير لجنة '' تاسك فورس''، ركز على ثلاثة عناصر أساسية، وهي مطابقة المنشآت الرياضية لملف الترشح، التقييم العام للمخاطر، والتقييم التقني، إضافة إلى البنيات التحتية، و حجم الإيرادات .

وكانت لجنة '' تاسك فورس''، مساء اليوم الجمعة، قد وافقت على مرور الملف المغربي ، لمرحلة التصويت الذي ستجرى يوم 13 يونيو الجاري، لينافس الملف الثلاثي ''أمريكا، كندا، المكسيك'' لتنظيم مونديال 2026.