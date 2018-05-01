عاجل..تزامنا مع السحور: سيدة تنتحر بطريقة بشعة بتمارة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مدينة تمارة، اهتزت قبل قليل من يومه السبت 2 يونيو، على وقع خبر مؤلم، بعدما أقدمت سيدة في نهاية عقدها الرابع على الانتحار شنقا داخل منزل أسرتها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مدينة تمارة، اهتزت قبل قليل من يومه السبت 2 يونيو، على وقع خبر مؤلم، بعدما أقدمت سيدة في نهاية عقدها الرابع على الانتحار شنقا داخل منزل أسرتها.

وأوضح المصدر ذاته أن أسرة الهالكة، عثرت عليها جثة هامدة، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة والتي ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة.

وأكد ذات المصدر أن الشرطة العلمية، وصلت هي الأخرى إلى منزل الضحية من أجل معاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح للطبي.