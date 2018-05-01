بنهاشم يغادر رسمياً أولمبيك آسفي و يستعين بعون قضائي ﻿

قرر الإطار الوطني محمد أمين بنهاشم عدم مواصلة مشواره رفقة أولمبيك آسفي لكرة القدم.

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قرر الإطار الوطني محمد أمين بنهاشم عدم مواصلة مشواره رفقة أولمبيك آسفي لكرة القدم.

ونشر بنهاشم، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''قال من خلالها : ''عقدي مع الفريق ينتهي في يونيو 2018 ولن أجدد عقدي لعدة أسباب''.

وتابع: ''أشكر كل اللاعبين، وأتمنى لهم حظا موفقا. وأود أيضا أن أعرب عن خالص شكري للمكتب المسير والجمهور الذي أكن له احتراما خاصا''.

وكان بنهاشم قد إصطحب معه اليوم الجمعة عونا قضائيا حدد به أمتعة المنزل الذي كان يقطن به، وسلم من خلاله مفاتيح السيارة لإدارة الفريق.