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بالصورة..هذا هو الشاب اللي هجم على منزل أسرة في رمضان وخطف طفلة بغا يتزوج بيها بسيدي سليمان

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 01:57 بالصورة..هذا هو الشاب اللي هجم على منزل أسرة في رمضان وخطف طفلة بغا يتزوج بيها بسيدي سليمان | مجتمع
بالصورة..هذا هو الشاب اللي هجم على منزل أسرة في رمضان وخطف طفلة بغا يتزوج بيها بسيدي سليمان
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة تعود للشاب المتورط في اختطاف طفلة تدعى ''ادريسية.ر'' تبلغ من فجر يومه الجمعة 1 يونيو،من داخل منزل أسرتها المتواجد بدوار المرادسة بإقليم سيدي سليمان.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة تعود للشاب المتورط في اختطاف طفلة تدعى ''ادريسية.ر'' تبلغ من فجر يومه الجمعة 1 يونيو،من داخل منزل أسرتها المتواجد بدوار المرادسة بإقليم سيدي سليمان.

وكان قريب الطفلة المختطفة في كشفه عن تفاصيل الواقعة، قد أكد أن الشاب المتورط في عملية الاختطاف، يبلغ من العمر 23 سنة، هاجم منزل الطفلة، واعتدى على والدتها بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يعمد إلى اختطافها ونقلها إلى وجهة غير معلومة.

وأبرز المتحدث أن هذا الشاب تقدم لخطبة الطفلة، إلا أن سمعته السيئة بالدوار، جعلت والداها يرفضان هذا الطلب، ليقوم فجر اليوم بالهجوم على منزل الأسرة، مستغلا غياب والد الطفلة، مشيرا إلى أن والدة المختطفة، وضعت شكاية لدى مصالح الدرك الملكي.

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المغرب شوف تيفي الطفلة مصالح الدرك الملكي خطبة

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