بنحمزة يوضح..هاعلاش حرق المستشار الاستقلالي رشيد بوعبيدي راسو ﻿

يعيش المستشار الجماعي بجماعة عين السبيت رشيد بوعبيدي والذي أحرق ذاته، وضعا صحيا صعبا، وصرح عادل بن حمزة البرلماني السابق والمستشار الجماعي بالخميسات لـ ''شوف تيفي'' أن '' احتجاج بوعبيدي على قفة

شوف تيفي:

يعيش المستشار الجماعي بجماعة عين السبيت رشيد بوعبيدي والذي أحرق ذاته، وضعا صحيا صعبا، وصرح عادل بن حمزة البرلماني السابق والمستشار الجماعي بالخميسات لـ ''شوف تيفي'' أن '' احتجاج بوعبيدي على قفة رمضان ما هي إلا النقطة التي أفاضت الكاس، فالأمر يعود إلى أسلوب تدبير وتسيير جماعة عين السبيت، وهذا الأمر ممتد من الانتحابات الجماعية 2015، لأن البوعبيدي كان ضمن كوكبة من الشباب الذين رشحهم حزب الاستقلال في مجموعة من الدوائر بالخميسات واستطاعوا أن يكسبوا ثقة الناخبين، وكانوا مفاجأة الانتخابات الجماعية لسنة 2015'' .

وأضاف بنحمزة ''كان هنالك توجه شبابي للقطع مع تركيبة الأعيان في المجالس البلدية التي راكمت سنوات من التسيير في الجماعة بدون أية قيمة مضافة، بل إن البوعبيدي تقدم لرئاسة الجماعة في تلك الفترة، وفي انتخاب الرئيس كانت هنالك تجاوزات قانونية، وتم مراسلة السلطات الإقليمية بهذا الشأن، مع الأسف بقيت المراسلات بدون جواب وبدون تحقيق أو بحث'' ويؤكد أن حالة الإحباط التي واجهت أولئك الشباب هي السبب فيما وصل إليه المستشار الذي أحرق ذاته، يقول: ''أولئك الشباب آمنوا بالعمل السياسي والحزبي وكان لديهم رهان على العملية الانتخابية، ولكن خاب الظن، وكان الضحية رشيد البوعبيدي الذي أحرق ذاته احتجاجا على طريقة توزيع قفة رمضان، كما أنه وجهت له إهانات، ولم يقبل ذلك وتأثر نفسيا أكثر مما يستطيع تحمله وهذا ما تسبب في محاولة إحراق الذات''. وعن الحالة الصحية لبوعبيدي الذي نفذ عملية إحراق الذات على طريقة بوعزيزي تونس، تحدت بنحمزة قائلا: '' زرته بالمستشفى مساء اليوم، وللأسف فإن وضعيته صعبة ويمكن أنه تعرض لإعاقة مستديمة''.