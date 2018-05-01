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عاجل..نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد الاستماع لشاهدة في الملف

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 01:35 عاجل..نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد الاستماع لشاهدة في الملف | بوليتيك
عاجل..نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد الاستماع لشاهدة في الملف
أكد مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه السبت، رفع أشغال المحاكمة السرية، وذلك بعد وقوع مشادة كلامية حادة بين المحامي الحسيني كروط

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه السبت، رفع أشغال المحاكمة السرية، وذلك بعد وقوع مشادة كلامية حادة بين المحامي الحسيني كروط وهيئة الدفاع عن المتهم خلال الاستماع للشاهدة ''ع ش'' صحافية موقع اليوم 24.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن معطيات الجلسة السرية، أن هيئة الدفاع عن المتهم، هاجمت المحامي الحسيني كروط، واتهمته بترهيب الشاهدة المذكورة من أجل انتزاع تصريحات منها، مشيرا إلى أن المحامي كروط أكد تلقين الشاهدة للتصريحات التي أدلت بها.

وأشار ذات المصدر إلى أن المحامي كروط شدد على أن الشاهدة ، قالت خلال الاستماع لها ''إنها لم تعاين المحجوزات التي حجزهتها الشرطة من داخل مكتب بوعشرين بمقر جريدة أخبار اليوم''، قبل عرضها عليها، وأبرز أن هيئة الدفاع عن المتهم وحتى تتهرب الشاهدة من الورطة التي وقعت بها نظرا لتلقينها التصريحات التي أدلت بها، أثارت الفوضى داخل القاعة ما جعل القاضي يرفع أشغال الجلسة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي كروط المحامي الجلسة بوعشرين

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