هاذ شي ديال الأفلام..عصابة خطفات شاب بطريقة هوليودية وسرقات ليه ''التراكس'' ضواحي مراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا، سقط منتصف شهر ماي الماضي، ضحية أفراد عصابة خطيرة، أقدموا على اختطافه ووضعه بضيعة ''فيرما'' توجد ضواحي مدينة مراكش، لسرقة آلة الحفر التي يملكها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا، سقط منتصف شهر ماي الماضي، ضحية أفراد عصابة خطيرة، أقدموا على اختطافه ووضعه بضيعة ''فيرما'' توجد ضواحي مدينة مراكش، لسرقة آلة الحفر التي يملكها.

وأوضح المصدر ذاته أن شخصين على سيارة من نوع ''داسيا''، استدرجا صاحب آلة الحفر، بدعوى رغبتهما في القيام بعملية حفر بإحدى الضيعات، وخلال طريقهما إلى هذه الضيعة لمعاينة مكان الحفر، تفاجأ بصعود شخصين آخرين إلى السيارة، حيث قام أحدهما بمهاجمته بالكريموجين بينما هدده الآخر بالسلاح الأبيض.

وأكد ذات المصدر أن أفراد العصابة وبعد نقل الضحية إلى الضيعة، تحصلوا منه على آلة الحفر التي تمت سرقتها بعد ذلك، مشيرا إلى أن الضحية وضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا للكشف عن هوية أفراد هذه العصابة.