 ''إنوي'' تُحدث ثورة في فورفيات النقال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..شاب هجم على أسرة في الفجر وخطف بنتهم الطفلة اللي بغا يتزوجها بالقوة بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

خطير..شاب هجم على أسرة في الفجر وخطف بنتهم الطفلة اللي بغا يتزوجها بالقوة بسيدي سليمان

عاجل..تزامنا مع السحور: سيدة تنتحر بطريقة بشعة بتمارة | حوادث و حقوق

عاجل..تزامنا مع السحور: سيدة تنتحر بطريقة بشعة بتمارة

بالصورة..هذا هو الشاب اللي هجم على منزل أسرة في رمضان وخطف طفلة بغا يتزوج بيها بسيدي سليمان | مجتمع

بالصورة..هذا هو الشاب اللي هجم على منزل أسرة في رمضان وخطف طفلة بغا يتزوج بيها بسيدي سليمان

بنحمزة يوضح..هاعلاش حرق المستشار الاستقلالي رشيد بوعبيدي راسو | حوادث و حقوق

بنحمزة يوضح..هاعلاش حرق المستشار الاستقلالي رشيد بوعبيدي راسو

عاجل..نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد الاستماع لشاهدة في الملف | بوليتيك

عاجل..نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد الاستماع لشاهدة في الملف

شوفو شحال ديال حالات الغش تم ضبطها في اليوم الأول من الامتحان الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع

شوفو شحال ديال حالات الغش تم ضبطها في اليوم الأول من الامتحان الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة

هاذ شي ديال الأفلام..عصابة خطفات شاب بطريقة هوليودية وسرقات ليه التراكس ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

هاذ شي ديال الأفلام..عصابة خطفات شاب بطريقة هوليودية وسرقات ليه ''التراكس'' ضواحي مراكش

إنوي تُحدث ثورة في فورفيات النقال | اقتصاد

''إنوي'' تُحدث ثورة في فورفيات النقال

صورة حصرية..المستشار رشيد بوعبيدي الذي أحرق ذاته بالخميسات يصاب بإعاقة دائمة على مستوى اليدين | حوادث و حقوق

صورة حصرية..المستشار رشيد بوعبيدي الذي أحرق ذاته بالخميسات يصاب بإعاقة دائمة على مستوى اليدين

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

''إنوي'' تُحدث ثورة في فورفيات النقال

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 01:01 إنوي تُحدث ثورة في فورفيات النقال | اقتصاد
''إنوي'' تُحدث ثورة في فورفيات النقال
أقدمت شركة '' إنوي'' الفاعل الثالث في الاتصالات على مراجعة كل عروضه للهاتف النقال لضمان سخاء وابتكار وفعالية أكثر لكل زبنائه.

''شوف تيفي''

أقدمت شركة '' إنوي'' الفاعل الثالث في الاتصالات على مراجعة كل عروضه للهاتف النقال لضمان سخاء وابتكار وفعالية أكثر لكل زبنائه.

وحسب بلاغ لـ ''إنوي'' فمع هذه الباقة الجديدة من العروض، والتي تبتدأ بـ 49 درهم شهريا، لم يعد للزبناء حاجة للاختيار بين المكالمات والانترنيت، حيث ستوفر إنوي يوفر لكل «الفورفيات» أقصى درجات السخاء في ما يخص المكالمات الوطنية أو الدولية وكذلك الارتباط بالانترنيت النقال.

وأوضحت ''إنوي''، في بلاغها، أن الفورفي النقال 99 درهما كان يقترح على الزبناء الاختيار بين صيغتين : 10 ساعات من المكالمات و 2 جيغا من الأنترنيت أو ساعتان من المكالمات و10 جيغا من الأنترنيت، أما العرض الجديد لفورفي 99 درهم يوفر أحسن ما في الصيغتين وبنفس الثمن : 10 ساعات من المكالمات و10 جيغا من الانترنيت إضافة إلى المكالمات اللامحدودة نحو كل أرقام إنوي.

وأشار إنوي أن نفس المبدأ ينطبق على كل العروض النقالة المقترحة من طرفها، مبرزة يقول حسن فودة، مدير التسويق B2C لدى إنوي:''هذه المراجعة الشاملة لعروض الهاتف النقال لإنوي تسمح كذلك لكل الزبناء من الاستفادة من المكالمات اللامحدودة حسب صيغة الاشتراك المختارة''.
فابتداءا من 49 درهم شهريا، يستفيد الزبناء من المكالمات اللامحدودة نحو زبناء نفس العرض، ونحو كل أرقام إنوي بالنسبة لزبناء فورفي 99 و 149 درهم. هذه العروض الجديدة تشهد كذلك عودة الفورفي اللامحدود باتجاه كل الأرقام الوطنية وبدرجة سخاء استثنائية في ما يخص الانترنيت بـ25 جيغا وذلك بـ199 درهما فقط''.

وعن هذه الابتكارات، يقول حسن فودة، مدير التسويق B2C لدى إنوي : '' إنها سابقة على المستوى الوطني، فالعروض الجديدة تمنح زبناءنا درجات سخاء غير مسبوقة. هي عروض تستجيب لحاجيات المغاربة الراهنة للاتصال بدون قيود والاستفادة بشكل مثالي من المكالمات ومن خدمات الأنترنيت على حد سواء. إنه أخيرا دليل آخر لالتزام إنوي القوي بتوفير الانترنيت للجميع''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أينوي الشركة الاتصالات العروض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أولى مخــاطر المقاطعة.. شركة سنطرال دانون تقاطع الفلاحين الصغار و آلاف الأسر مهددة بالتشرد | اقتصاد

أولى مخــاطر المقاطعة.. شركة سنطرال دانون تقاطع الفلاحين الصغار و آلاف الأسر مهددة بالتشرد

سنطرال تخرج عن صمتها و ترد على الشائعات..الحليب ديالنا طري و مافيهش مواد حافظة | اقتصاد

سنطرال تخرج عن صمتها و ترد على الشائعات..الحليب ديالنا طري و مافيهش مواد حافظة

إطلاق مشروع أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب | اقتصاد

إطلاق مشروع أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

المغرب من بين الدول العربية التي تملك احتياطيا مهما من الذهب | اقتصاد

المغرب من بين الدول العربية التي تملك احتياطيا مهما من الذهب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو.. نجم كرة القدم البرازيلية يساند المنتخبات العربية في مونديال روسيا | قنوات أخرى
منذ 18 دقيقة

فيديو.. نجم كرة القدم البرازيلية يساند المنتخبات العربية في مونديال روسيا

فمغرب 2018..ساكنة دوار وسط مدينة أكادير عايشين بلا ضوء بلا الواد الحار | خارج البلاطو

فمغرب 2018..ساكنة دوار وسط مدينة أكادير عايشين بلا ضوء بلا ''الواد الحار''

للمساعدة ..رحلوه من الطاليان ومنين رجع للمغرب خرج من دارهم مرجعش .. كيسكن فالفقيه بن صــالح | حالة خاصة

للمساعدة ..رحلوه من الطاليان ومنين رجع للمغرب خرج من دارهم مرجعش .. كيسكن فالفقيه بن صــالح

بالفيديو..عمارة في طور البناء شعلات فيها العافية فسيدي معروف بالبيضاء قبل لفطــور وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..عمارة في طور البناء شعلات فيها العافية فسيدي معروف بالبيضاء قبل لفطــور وهاشنو وقع

﻿

آخر المستجدات

خطير..شاب هجم على أسرة في الفجر وخطف بنتهم الطفلة اللي بغا يتزوجها بالقوة بسيدي سليمان | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

خطير..شاب هجم على أسرة في الفجر وخطف بنتهم الطفلة اللي بغا يتزوجها بالقوة بسيدي سليمان

عاجل..تزامنا مع السحور: سيدة تنتحر بطريقة بشعة بتمارة | حوادث و حقوق

عاجل..تزامنا مع السحور: سيدة تنتحر بطريقة بشعة بتمارة

بالصورة..هذا هو الشاب اللي هجم على منزل أسرة في رمضان وخطف طفلة بغا يتزوج بيها بسيدي سليمان | مجتمع

بالصورة..هذا هو الشاب اللي هجم على منزل أسرة في رمضان وخطف طفلة بغا يتزوج بيها بسيدي سليمان

بنحمزة يوضح..هاعلاش حرق المستشار الاستقلالي رشيد بوعبيدي راسو | حوادث و حقوق

بنحمزة يوضح..هاعلاش حرق المستشار الاستقلالي رشيد بوعبيدي راسو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.