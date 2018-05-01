''إنوي'' تُحدث ثورة في فورفيات النقال ﻿

أقدمت شركة '' إنوي'' الفاعل الثالث في الاتصالات على مراجعة كل عروضه للهاتف النقال لضمان سخاء وابتكار وفعالية أكثر لكل زبنائه.

''شوف تيفي''

أقدمت شركة '' إنوي'' الفاعل الثالث في الاتصالات على مراجعة كل عروضه للهاتف النقال لضمان سخاء وابتكار وفعالية أكثر لكل زبنائه.

وحسب بلاغ لـ ''إنوي'' فمع هذه الباقة الجديدة من العروض، والتي تبتدأ بـ 49 درهم شهريا، لم يعد للزبناء حاجة للاختيار بين المكالمات والانترنيت، حيث ستوفر إنوي يوفر لكل «الفورفيات» أقصى درجات السخاء في ما يخص المكالمات الوطنية أو الدولية وكذلك الارتباط بالانترنيت النقال.



وأوضحت ''إنوي''، في بلاغها، أن الفورفي النقال 99 درهما كان يقترح على الزبناء الاختيار بين صيغتين : 10 ساعات من المكالمات و 2 جيغا من الأنترنيت أو ساعتان من المكالمات و10 جيغا من الأنترنيت، أما العرض الجديد لفورفي 99 درهم يوفر أحسن ما في الصيغتين وبنفس الثمن : 10 ساعات من المكالمات و10 جيغا من الانترنيت إضافة إلى المكالمات اللامحدودة نحو كل أرقام إنوي.

وأشار إنوي أن نفس المبدأ ينطبق على كل العروض النقالة المقترحة من طرفها، مبرزة يقول حسن فودة، مدير التسويق B2C لدى إنوي:''هذه المراجعة الشاملة لعروض الهاتف النقال لإنوي تسمح كذلك لكل الزبناء من الاستفادة من المكالمات اللامحدودة حسب صيغة الاشتراك المختارة''.

فابتداءا من 49 درهم شهريا، يستفيد الزبناء من المكالمات اللامحدودة نحو زبناء نفس العرض، ونحو كل أرقام إنوي بالنسبة لزبناء فورفي 99 و 149 درهم. هذه العروض الجديدة تشهد كذلك عودة الفورفي اللامحدود باتجاه كل الأرقام الوطنية وبدرجة سخاء استثنائية في ما يخص الانترنيت بـ25 جيغا وذلك بـ199 درهما فقط''.

وعن هذه الابتكارات، يقول حسن فودة، مدير التسويق B2C لدى إنوي : '' إنها سابقة على المستوى الوطني، فالعروض الجديدة تمنح زبناءنا درجات سخاء غير مسبوقة. هي عروض تستجيب لحاجيات المغاربة الراهنة للاتصال بدون قيود والاستفادة بشكل مثالي من المكالمات ومن خدمات الأنترنيت على حد سواء. إنه أخيرا دليل آخر لالتزام إنوي القوي بتوفير الانترنيت للجميع''.