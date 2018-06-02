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صورة حصرية..المستشار رشيد بوعبيدي الذي أحرق ذاته بالخميسات يصاب بإعاقة دائمة على مستوى اليدين

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 00:18 صورة حصرية..المستشار رشيد بوعبيدي الذي أحرق ذاته بالخميسات يصاب بإعاقة دائمة على مستوى اليدين | حوادث و حقوق
صورة حصرية..المستشار رشيد بوعبيدي الذي أحرق ذاته بالخميسات يصاب بإعاقة دائمة على مستوى اليدين
يعيش رشيد بوعبيدي المستشار الجماعي بجماعة عين السبيت إقليم الخميسات الذي أحرق ذاته احتجاجا على حرمان ساكنة دائرته من الدعم المخصص لرمضان، وضعا صحيا صعبا، حيث أكد مصدر مقرب أنه أصيب بحروق بالغة

شوف تيفي

يعيش رشيد بوعبيدي المستشار الجماعي بجماعة عين السبيت إقليم الخميسات الذي أحرق ذاته احتجاجا على حرمان ساكنة دائرته من الدعم المخصص لرمضان، وضعا صحيا صعبا، حيث أكد مصدر مقرب أنه أصيب بحروق بالغة دمرت الجهاز العصبي ليديه مما يعرضه لإعاقة دائمة على مستوى اليدين، كما أصيب بحروق على مستوى الوجه سببت له تشوهات تحتاج إلى علاج طويل، وأضاف المصدر أن المسشار بوعبيدي غادر اليوم قسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا، وسيصدر تقرير طبي نهائي يوم الأحد القادم بخصوص حالته الصحية، لكن التشخيص الأولي يشير إلى احتراق نظام الأعصاب على مستوى اليدين مما يعرضه للإعاقة الدائمة..

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الجماعي يمثل المعارضة في الخميسات باسم حزب الاستقلال، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الاحتجاج على حرمان دائرته الانتخابية من قفة رمضان ما هي الإ نقطة أفاضت الكأس، حيث أن هنالك تراكمات سابقة...سنعود لها بالتفصيل...

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شوف تيفي رشيد بوعبيدي أحرق الخميسات

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