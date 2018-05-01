بعد المرور لمرحلة التصويت.. العلمي: نحن متحمسين لتنظيم مونديال 2026 ﻿

قال مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب 2026، بعد قبول الملف المغربي من طرف لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' ''تاسك فورس''، للمرور لمرحلة التصويت لاستضافة كأس العالم 2026 ،

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قال مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب 2026، بعد قبول الملف المغربي من طرف لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' ''تاسك فورس''، للمرور لمرحلة التصويت لاستضافة كأس العالم 2026 ، نحن متحمسين بالتأهل إلى هذه المرحلة لنؤكد قدرتنا على تنظيم مثل هذا الحدث. سنتقدم إلى الاتحادات الكروية التي ستدلي بصوتها يوم 13 يونيو 2018 بموسكو برؤية المملكة المغربية من أجل إقناع غالبية الاتحادات الأعضاء في مؤتمر الفيفا.

وأضاف العلمي ، سنواصل مهمتنا وعملنا خلال الأيام المقبلة كي نبرز للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والعائلة الكروية الكبيرة مدى قدرتنا على تنظيم كأس عالمية أصيلة ومربحة، وستترك إرثا قويا لعالم كرة القدم''.

وتابع ، ''المغرب لا يَعِـدُ بتنظيم حدث مربح فقط. بل ستكون كأس العالم هذه بطولة تتميز بالابتكار والمسؤولية، كما ستكون مدمجة من خلال رحلات سفر قصيرة بين المباريات ، والذي سيتيح للاعبين والمشجعين الاستمتاع بالحدث كاملا. كرة القدم هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، ونحن نضمن تنظيم تظاهرة في كأس العالم ساحرة وتنبض بالحياة لفائدة اللاعبين والمشجعين في جميع مدننا''.

وكانت لجنة '' تاسك فورس''، مساء اليوم الجمعة، قد وافقت على مرور الملف المغربي ، لمرحلة التصويت الذي ستجرى يوم 13 يونيو الجاري، لينافس الملف الثلاثي ''أمريكا، كندا، المكسيك'' لتنظيم مونديال 2026.