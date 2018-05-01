 بعد المرور لمرحلة التصويت.. العلمي: نحن متحمسين لتنظيم مونديال 2026 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إنوي تُحدث ثورة في فورفيات النقال | اقتصاد

''إنوي'' تُحدث ثورة في فورفيات النقال

صورة حصرية..المستشار رشيد بوعبيدي الذي أحرق ذاته بالخميسات يصاب بإعاقة دائمة على مستوى اليدين | حوادث و حقوق

صورة حصرية..المستشار رشيد بوعبيدي الذي أحرق ذاته بالخميسات يصاب بإعاقة دائمة على مستوى اليدين

كتائب بنكيران تدخل على خط المقاطعة و تقصف شركة دانون بعد قرارها تخفيض كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين بنسبة 30 بالمائة | بوليتيك

كتائب بنكيران تدخل على خط المقاطعة و تقصف شركة دانون بعد قرارها تخفيض كميات الحليب التي يتم

حصري..مصرحة في ملف بوعشرين تحكم عليها بالسجن النافذ سافرت إلى مدينة سبتة المحتلة لتجنب الحضور إلى الجلسات | بوليتيك

حصري..مصرحة في ملف بوعشرين تحكم عليها بالسجن النافذ سافرت إلى مدينة سبتة المحتلة لتجنب الحضور إلى

شاهد بالفيديو .. تصريحات لاعبي المنتخب الوطني في أجواء طريفة وراء الكاميرا | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريحات لاعبي المنتخب الوطني في أجواء طريفة وراء الكاميرا

توقيف أفراد عصابة بإنزكان نفذت سرقات متتالية بالكويت | حوادث و حقوق

توقيف أفراد عصابة بإنزكان نفذت سرقات متتالية بالكويت

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بحضور الشهود | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بحضور الشهود

فيديو .. هذا ماقاله يواخيم لوف عن تدريبه لريال مدريد خلفا لزيدان | بووز

فيديو .. هذا ماقاله يواخيم لوف عن تدريبه لريال مدريد خلفا لزيدان

فيديو .. تقرير حول أجواء ما قبل وبعد مباراة المغرب ضد أوكرانيا | بووز

فيديو .. تقرير حول أجواء ما قبل وبعد مباراة المغرب ضد أوكرانيا

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بعد المرور لمرحلة التصويت.. العلمي: نحن متحمسين لتنظيم مونديال 2026

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 00:03 بعد المرور لمرحلة التصويت.. العلمي: نحن متحمسين لتنظيم مونديال 2026 | سبور
بعد المرور لمرحلة التصويت.. العلمي: نحن متحمسين لتنظيم مونديال 2026
قال مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب 2026، بعد قبول الملف المغربي من طرف لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' ''تاسك فورس''، للمرور لمرحلة التصويت لاستضافة كأس العالم 2026 ،

شوف سبور

 قال مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب 2026، بعد قبول الملف المغربي من طرف لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' ''تاسك فورس''، للمرور لمرحلة التصويت لاستضافة كأس العالم 2026 ، نحن متحمسين بالتأهل إلى هذه المرحلة لنؤكد قدرتنا على تنظيم مثل هذا الحدث. سنتقدم إلى الاتحادات الكروية التي ستدلي بصوتها يوم 13 يونيو 2018 بموسكو برؤية المملكة المغربية من أجل إقناع غالبية الاتحادات الأعضاء في مؤتمر الفيفا.

وأضاف العلمي ، سنواصل مهمتنا وعملنا خلال الأيام المقبلة كي نبرز للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والعائلة الكروية الكبيرة مدى قدرتنا على تنظيم كأس عالمية أصيلة ومربحة، وستترك إرثا قويا لعالم كرة القدم''.

وتابع ، ''المغرب لا يَعِـدُ بتنظيم حدث مربح فقط. بل ستكون كأس العالم هذه بطولة تتميز بالابتكار والمسؤولية، كما ستكون مدمجة من خلال رحلات سفر قصيرة بين المباريات ، والذي سيتيح للاعبين والمشجعين الاستمتاع بالحدث كاملا. كرة القدم هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، ونحن نضمن تنظيم تظاهرة في كأس العالم ساحرة وتنبض بالحياة لفائدة اللاعبين والمشجعين في جميع مدننا''.

وكانت لجنة '' تاسك فورس''، مساء اليوم الجمعة، قد وافقت على مرور الملف المغربي ، لمرحلة التصويت الذي ستجرى يوم 13 يونيو الجاري، لينافس الملف الثلاثي ''أمريكا، كندا، المكسيك'' لتنظيم مونديال 2026.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب مولاي حفيظ العلمي كأس العالم 2026

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل و رسميا ..هذا ما قاله المغرب بعد قرار لجنة تاسك فورس مرور الملف المغربي إلى مرحلة التصويت | سبور

عــاجل و رسميا ..هذا ما قاله المغرب بعد قرار لجنة ''تاسك فورس'' مرور الملف المغربي إلى مرحلة التصويت

انفراد: جامعة لقجع تنتصر لعموتة في مواجهة الوداد و الناصري في ورطة | سبور

انفراد: جامعة لقجع تنتصر لعموتة في مواجهة ''الوداد و الناصري في ورطة''

حصري: تفاصيل صفقة توقيع باباتوندي في الوداد وهذا ما اشترطه وكيله | سبور

حصري: تفاصيل صفقة توقيع باباتوندي في الوداد وهذا ما اشترطه وكيله

المنتخب المغربي يواصل تداريبه لمواجهة سلوفينيا | سبور

المنتخب المغربي يواصل تداريبه لمواجهة سلوفينيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الملف المغربي ينجح في المرور الى مرحلة التصويت| كأس العالم 2026 على بي ان سبور‎ | قنوات أخرى
منذ 7 دقائق

الملف المغربي ينجح في المرور الى مرحلة التصويت| كأس العالم 2026 على بي ان سبور‎

ديانا حداد تثأثر بصلاة التراويح بالمغرب مسجد الحسن الثاني الدار البيضاء | قنوات أخرى

ديانا حداد تثأثر بصلاة التراويح بالمغرب مسجد الحسن الثاني الدار البيضاء

من أكادير..فرحة كبيرة بعد تتويج رجاء أكادير بلقب كأس العرش | خارج البلاطو

من أكادير..فرحة كبيرة بعد تتويج رجاء أكادير بلقب كأس العرش

خطـــير و بالفيديو..رموك قتل مول الموطور فكــازا وهاشنو وقع | خارج البلاطو

خطـــير و بالفيديو..رموك قتل مول الموطور فكــازا وهاشنو وقع

﻿

آخر المستجدات

إنوي تُحدث ثورة في فورفيات النقال | اقتصاد
منذ 19 دقيقة

''إنوي'' تُحدث ثورة في فورفيات النقال

صورة حصرية..المستشار رشيد بوعبيدي الذي أحرق ذاته بالخميسات يصاب بإعاقة دائمة على مستوى اليدين | حوادث و حقوق

صورة حصرية..المستشار رشيد بوعبيدي الذي أحرق ذاته بالخميسات يصاب بإعاقة دائمة على مستوى اليدين

كتائب بنكيران تدخل على خط المقاطعة و تقصف شركة دانون بعد قرارها تخفيض كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين بنسبة 30 بالمائة | بوليتيك

كتائب بنكيران تدخل على خط المقاطعة و تقصف شركة دانون بعد قرارها تخفيض كميات الحليب التي يتم

حصري..مصرحة في ملف بوعشرين تحكم عليها بالسجن النافذ سافرت إلى مدينة سبتة المحتلة لتجنب الحضور إلى الجلسات | بوليتيك

حصري..مصرحة في ملف بوعشرين تحكم عليها بالسجن النافذ سافرت إلى مدينة سبتة المحتلة لتجنب الحضور إلى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.