 كتائب بنكيران تدخل على خط المقاطعة و تقصف شركة دانون بعد قرارها تخفيض كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين بنسبة 30 بالمائة ﻿
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كتائب بنكيران تدخل على خط المقاطعة و تقصف شركة دانون بعد قرارها تخفيض كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين بنسبة 30 بالمائة

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 23:59 كتائب بنكيران تدخل على خط المقاطعة و تقصف شركة دانون بعد قرارها تخفيض كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين بنسبة 30 بالمائة | بوليتيك
كتائب بنكيران تدخل على خط المقاطعة و تقصف شركة دانون بعد قرارها تخفيض كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين بنسبة 30 بالمائة
في تصعيد غير مسبوق على خلفية حملة المقاطعة،دخلت كتائب رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران،على الخط بقيادة رشيد باريما الكاتب الجهوي لشبيبة حزب العدالة و التنمية بجهة الدارالبيضاء،وأطلقت

شـــوف تيفي:

في تصعيد غير مسبوق على خلفية حملة المقاطعة،دخلت كتائب رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران،على الخط بقيادة رشيد باريما الكاتب الجهوي لشبيبة حزب العدالة و التنمية بجهة الدارالبيضاء،وأطلقت هاشتاغ ''ليوطي عاد إليكم من جديد'' على خلفية البلاغ الأخير لشركة سنطرال دانون.

و حسب ما عاينت ''شوف تيفي'' يقود أتباع بنكيران حملة شرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الرئيس التنفيذي لـ ''دانون'' ،إيدل لامبين ، بعد ردود فعله حول حملة مقاطعة الحليب التي تنتجها الشركة ، خصوصا بعدما اتخدت الشركة قرارا بتخفيض كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين بنسبة 30 بالمائة.

في سياق متصل دعت الحكومة، المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب.

وذكر بلاغ للحكومة، أمس الخميس، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة ، مع ما لذلك من تأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب الحليب تخفيض تعاونيات كتائب

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