حصري..مصرحة في ملف بوعشرين تحكم عليها بالسجن النافذ سافرت إلى مدينة سبتة المحتلة لتجنب الحضور إلى الجلسات ﻿

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"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن "ع.ب" غادرت إلى مدينة سبتة المحتلة، وذلك حتى لا تحضر أشغال الجلسة، بعد قرار القاضي بوشعيب فريح إحضارها وباقي المصرحات بمحاضر الضابطة القضائية إلى استئنافية البيضاء باستخدام القوة العمومية.

وكانت "ع.ب" ومباشرة بعد قرار القاضي إحضار المصرحات إلى أشغال الجلسة باستخدام القوة العمومية، قد أعلنت من خلال تدوينة مثيرة، رفضها الاستجابة لقرار الهيئة القضائية، وأكدت على أنها لن تغادر منزل أسرتها لحضور أشغال الجلسة.

تجدر الإشارة إلى المحكمة الابتدائية بالبيضاء، قضت قبل مدة بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر في حق المصرحة "ع.ب"، عقب اتهامها لضابط بالفرقة الوطنية بتزوير المحاضر التي تحمل توقيعها، وذلك بعد أيام من عرض الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، خلال الندوة الصحفية، تسجيلا مصورا، ظهرت خلاله "ع ب" وهي تقرأ بصوت عالي تصريحاتها بمقر الفرقة الوطنية، والتي أكدت من خلالها بأنها كانت ضحية التحرش الجنسي من "توفيق بوعشرين" مدير جريدة أخبار اليوم.