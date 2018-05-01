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توقيف أفراد عصابة بإنزكان نفذت سرقات متتالية بالكويت

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 23:26 توقيف أفراد عصابة بإنزكان نفذت سرقات متتالية بالكويت | حوادث و حقوق
توقيف أفراد عصابة بإنزكان نفذت سرقات متتالية بالكويت
مازالت المصالح الأمنية بمدينة إنزكان تواصل تحقيقاتها مع عصابة مكونة من 3 أشخاص جرى توقيفهم بعد تورطهم في سلسلة من السرقات التي استهدفت عدد من المنازل بكل من حي الكويت والجهاد بمدينة إنزكان.

شوف تيفي:إنزكان

مازالت المصالح الأمنية بمدينة إنزكان تواصل تحقيقاتها مع عصابة مكونة من 3 أشخاص جرى توقيفهم بعد تورطهم في سلسلة من السرقات التي استهدفت عدد من المنازل بكل من حي الكويت والجهاد بمدينة إنزكان.

وجاء توقيف المشتبه فيهم إثر توصل مصالح الدرك الملكي بسرية إنزكان بمجموعة من الشكايات التي وضعها أصحاب منازل مهجورة بالأحياء السالفة الذكر يؤكدون فيها تعرض منازلهم للنهب والسرقة التي طالت تجهيزاتها ومحتوياتها من طرف مجهولين.

وبناء على هذه الشكايات المتتالية باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي مكنت من تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، وبينت التحقيقات الأولية معهم أنهم كانوا يعمدون إلى التربص بعدد من أحياء المدينة للتأكد من خلو المنازل من أصحابها قبل أن ينفذوا عملياتهم الإجرامية وذلك باللجوء للتسلق والكسر.

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شوف تيفي المغرب انزكان التحقيق أفراد عصابة نفذت سرقات الكويت

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