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عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بحضور الشهود

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 23:23 عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بحضور الشهود | بوليتيك
عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بحضور الشهود
أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الجمعة 1 يونيو، انطلاقة أشغال المحاكمة السرية الخاصة بمدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب

"شوف تيفي"

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الجمعة 1 يونيو، انطلاقة أشغال المحاكمة السرية الخاصة بمدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي، أن أشغال الجلسة، وكجلسة أمس، تعرف حضور الشهود، ويتعلق الأمر بكل من " فؤاد وكاد" ،و "محجوب فرياط" ، و "مراد معبر" ، و "مهدي أيوبي"،و " هشام الزيتوني".

تجدر الإشارة إلى أن المشتكيات "ن.ل"، و"و.م"، و "س. "، حضرن أمس أشغال الجلسة، إلى جانب مصرحة وحيدة، ويتعلق الأمر ب "أ.ب"، التي تم الاستماع إليها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوعشرين الجلسة الشهود

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