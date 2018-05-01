انفراد: جامعة لقجع تنتصر لعموتة في مواجهة ''الوداد و الناصري في ورطة'' ﻿

حكمت بعد زوال اليوم الجمعة لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ببراءة المدرب السابق لنادي الوداد الرياضي الحسين عموتة من التهم التي كان قد وجهها له الفريق الأحمر في قضية

شـــوف تيفي:



حكمت بعد زوال اليوم الجمعة لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ببراءة المدرب السابق لنادي الوداد الرياضي الحسين عموتة من التهم التي كان قد وجهها له الفريق الأحمر في قضية الإنفصال عن النادي.

وكشف مصدر خاص ل''شوف تيفي'' أن لجنة الأخلاقيات اعتبرت تهمة الإخلال ببنود العقد من خلال بعض التصريحات التي كان قد أدلى بها عموتة ومفاوضته لنادي اخر، باطلة بعد اعادة الإستماع لتصريحات عموتة وغياب أدلة تتبث مفاوضته لنادي اخر رغم ارتباطه بالوداد.

وأوضح المصدر ذاته، أن لجنة الأخلاقيات ستلزم نادي الوداد الرياضي بأداء كل مستحقات المدرب عموتة بعدما فسخت إدارة النادي العقد من طرف واحد.

وكان عموتة قد استعان بهشام الناصيري محامي القصر، في مواجهته لنادي الوداد الرياضي على خلفية إقالته من تدريب الوداد.