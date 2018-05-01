حصري: تفاصيل صفقة توقيع باباتوندي في الوداد وهذا ما اشترطه وكيله ﻿

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي وقع اليوم بشكل رسمي في كشوفات فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اللاعب النيجيري ميكايل باباتوندي الذي سبق له حمل قميص فريق الرجاء الرياضي في عهد الرئيس السابق محمد

شوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي وقع اليوم بشكل رسمي في كشوفات فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اللاعب النيجيري ميكايل باباتوندي الذي سبق له حمل قميص فريق الرجاء الرياضي في عهد الرئيس السابق محمد بودريقة

وكشفت مصادر مطلعة ل"شوف تيفي" أن اللاعب النيجيري وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات، بمبلغ 385 مليون سنتيم للسنة الواحدة، وراتب شهري يعتبر الأغلى داخل الفريق الأحمر.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن وكيل اللاعب باباتوندي اشترط استلام مبلغ السنة الأولى قبل توقيع موكله على العقد بعدما كان الناصري قد اقترح منحه مبلغ 100 مليون سنتيم فقط.

وتضمن العقد حسب مصادر "شوف تيفي" بندا يقضي بفسخ العقد من أحد الطرفين مقابل راتب سته أشهر يؤديه طالب الفسخ للطرف الاخر.