المنتخب المغربي يواصل تداريبه لمواجهة سلوفينيا ﻿

خاض المنتخب المغربي تداريبه اليوم الجمعة بملعب لانس بكرانس مونتانا، و عرفت التداريب مشاركة جل اللاعبين استعدادا لمواجهة سلوفينيا يوم الإثنين المقبل.

شوف سبور :

خاض المنتخب المغربي تداريبه اليوم الجمعة بملعب لانس بكرانس مونتانا، و عرفت التداريب مشاركة جل اللاعبين استعدادا لمواجهة سلوفينيا يوم الإثنين المقبل.

وركز الطاقم التقني على تمارين خفيفة لإزالة العياء بالنسبة للاعبين الذين خاضوا لقاء أمس الخميس، فيما أجرى باقي اللاعبين حصة تدريبية تقنية وبدنية.



وسيجري الأسود يوم غد السبت، حصتين تدريبيتين الأولى ابتداء من العاشرة صباحا والثانية ابتداء من الخامسة عصرا.



يذكر أن المنتخب المغربي كان قد تعادل أمام المنتخب الأوكراني سلبا، في إطار استعدادات لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

