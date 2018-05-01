 المنتخب المغربي يواصل تداريبه لمواجهة سلوفينيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو .. هذا ماقاله يواخيم لوف عن تدريبه لريال مدريد خلفا لزيدان | بووز

فيديو .. هذا ماقاله يواخيم لوف عن تدريبه لريال مدريد خلفا لزيدان

فيديو .. تقرير حول أجواء ما قبل وبعد مباراة المغرب ضد أوكرانيا | بووز

فيديو .. تقرير حول أجواء ما قبل وبعد مباراة المغرب ضد أوكرانيا

شاهد بالفيديو .. أول حصة تدريبية للأسود قبل ودية سلوفاكيا | بووز

شاهد بالفيديو .. أول حصة تدريبية للأسود قبل ودية سلوفاكيا

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة النارية بين إيطاليا وفرنسا 1-3 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة النارية بين إيطاليا وفرنسا 1-3

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف المباراة المجونة بين تونس وتركيا 2-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف المباراة المجونة بين تونس وتركيا 2-2

وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا

الفيديو الذي ينتظره الجميع..ريدوان يبدع في الأغنية الخاصة بمونديال روسيا بمشاركة نجوم عالميين | بووز

الفيديو الذي ينتظره الجميع..ريدوان يبدع في الأغنية الخاصة بمونديال روسيا بمشاركة نجوم عالميين

عاجل...شاحنة تحول سائق دراجة نارية لأشلاء باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

عاجل...شاحنة تحول سائق دراجة نارية لأشلاء باشتوكة أيت بها

انفـــــراد.. نجل شبـاط يتـحالف مع ولد الرشيد تخوفا من هيمنة آل فاسي على شبيبة الميـزان | بوليتيك

انفـــــراد.. نجل ''شبـاط'' يتـحالف مع ''ولد الرشيد'' تخوفا من هيمنة ''آل فاسي'' على شبيبة الميـزان

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

المنتخب المغربي يواصل تداريبه لمواجهة سلوفينيا

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 22:32 المنتخب المغربي يواصل تداريبه لمواجهة سلوفينيا | سبور
المنتخب المغربي يواصل تداريبه لمواجهة سلوفينيا
خاض المنتخب المغربي تداريبه اليوم الجمعة بملعب لانس بكرانس مونتانا، و عرفت التداريب مشاركة جل اللاعبين استعدادا لمواجهة سلوفينيا يوم الإثنين المقبل.

شوف سبور :

خاض المنتخب المغربي تداريبه اليوم الجمعة بملعب لانس بكرانس مونتانا، و عرفت التداريب مشاركة جل اللاعبين استعدادا لمواجهة سلوفينيا يوم الإثنين المقبل.

وركز الطاقم التقني على تمارين خفيفة لإزالة العياء بالنسبة للاعبين الذين خاضوا لقاء أمس الخميس، فيما أجرى باقي اللاعبين حصة تدريبية تقنية وبدنية.

وسيجري الأسود يوم غد السبت، حصتين تدريبيتين الأولى ابتداء من العاشرة صباحا والثانية ابتداء من الخامسة عصرا.

يذكر أن المنتخب المغربي كان قد تعادل أمام المنتخب الأوكراني سلبا، في إطار استعدادات لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.
 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء المنتخب المغربي كأس العالم روسيا 2018

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري: تفاصيل صفقة توقيع باباتوندي في الوداد وهذا ما اشترطه وكيله | سبور

حصري: تفاصيل صفقة توقيع باباتوندي في الوداد وهذا ما اشترطه وكيله

بعد المرور لمرحلة التصويت... هذا هو التنقيط الذي حصل عليه الملف المغربي لاحتضان مونديال 2026 | سبور

بعد المرور لمرحلة التصويت... هذا هو التنقيط الذي حصل عليه الملف المغربي لاحتضان مونديال 2026''

خــبر سار للمغاربة..ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 يمر لمرحلة التصويت‎ | سبور

خــبر سار للمغاربة..ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 يمر لمرحلة التصويت‎

الرجاء يشارك في دوري دولي في السعودية بمشاركة أندية عالمية | سبور

الرجاء يشارك في دوري دولي في السعودية بمشاركة أندية عالمية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..سعيد الصنهاجي يتذكر روح والدته بأغنية مؤثرة في رمضان‎ | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو..سعيد الصنهاجي يتذكر روح والدته بأغنية مؤثرة في رمضان‎

فطــور مع مشهور:لأول مرة في قلب منزل الفنانة سعيدة شرف رفقة أطفالها /هاكيفاش كندوز رمضان/ كاينة الحموضة فالقنوات التلفزية /و هذه حقيقة زواجي | فطور مع مشهور

فطــور مع مشهور:لأول مرة في قلب منزل الفنانة سعيدة شرف رفقة أطفالها /هاكيفاش كندوز رمضان/ كاينة الحموضة فالقنوات التلفزية /و هذه حقيقة زواجي

أقوى رد..سعيدة شرف ترد على الناس اللي انتاقدو الملحمة..سعيد الناصري اللي كيعايروه دار كولشي من جيبو وحتى واحد فينا مشارك باش ياخد كْريمة وهذا موقفي من تصريح ليلى حديوي | بــووز

أقوى رد..سعيدة شرف ترد على الناس اللي انتاقدو الملحمة..سعيد الناصري اللي كيعايروه دار كولشي من جيبو وحتى واحد فينا مشارك باش ياخد "كْريمة" وهذا موقفي من تصريح ليلى حديوي

بالفيديو..مغربية ترمضنات على مول الطاكسي وهاشنو وقع فالشارع | ترمضينة اليوم

بالفيديو..مغربية ترمضنات على مول الطاكسي وهاشنو وقع فالشارع

﻿

آخر المستجدات

فيديو .. هذا ماقاله يواخيم لوف عن تدريبه لريال مدريد خلفا لزيدان | بووز
منذ 38 دقيقة

فيديو .. هذا ماقاله يواخيم لوف عن تدريبه لريال مدريد خلفا لزيدان

فيديو .. تقرير حول أجواء ما قبل وبعد مباراة المغرب ضد أوكرانيا | بووز

فيديو .. تقرير حول أجواء ما قبل وبعد مباراة المغرب ضد أوكرانيا

شاهد بالفيديو .. أول حصة تدريبية للأسود قبل ودية سلوفاكيا | بووز

شاهد بالفيديو .. أول حصة تدريبية للأسود قبل ودية سلوفاكيا

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة النارية بين إيطاليا وفرنسا 1-3 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة النارية بين إيطاليا وفرنسا 1-3

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.