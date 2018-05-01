بعد المرور لمرحلة التصويت... هذا هو التنقيط الذي حصل عليه الملف المغربي لاحتضان مونديال 2026'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة ل''شوف سبور '' ، أن لجنة ''تاسك فورس''، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ، منحت 2.75 للملف المغربي، في المقابل حصل الملف الأمريكي المشترك بين أمريكا و كندا و المكسيك على ، 4/5 ، في إطار

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة ل''شوف سبور '' ، أن لجنة ''تاسك فورس''، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ، منحت 2.75 للملف المغربي، في المقابل حصل الملف الأمريكي المشترك بين أمريكا و كندا و المكسيك على ، 4/5 ، في إطار تنافسهما على استضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وكانت لجنة '' تاسك فورس''، قد وافقت مساء اليوم الجمعة على مرور الملف المغربي ، لمرحلة التصويت التي ستجرى يوم 13 يونيو الجاري، لينافس الملف الثلاثي ''أمريكا، كندا، المكسيك'' لتنظيم مونديال 2026.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، قد رفض طلب المغرب من أجل منع 4 دول من التصويت على البلد الذي سيستضيف كأس العالم 2026، حيث كانت لجنة ترشح الملف المغربي لاستضافة كأس العالم 2026، قد طالبت ''الفيفا'' بمنع بورتو ريكو وجمهورية غوام والجزر العذراء وجزر الساموا، من التصويت على البلد الذي سيستضيف المونديال، بسبب تبعيتها السياسية للولايات المتحدة الأمريكية.