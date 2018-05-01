 وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا ﻿
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وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 21:14 وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا | بوليتيك
وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا
/نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقوع أي تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا وأكدت أن الاختبارات مرت في ظروف جيدة، بفضل التنظيم المحكم

 شـوف تيفي:

/نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقوع أي تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا وأكدت أن الاختبارات مرت في ظروف جيدة، بفضل التنظيم المحكم لهذا الامتحان من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .

وذكرت الوزارة في بلاغ أنها إذ تنفي ما تداولته بعض المواقع الالكترونية، وكذا صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص إشاعة أخبار تفيد بوقوع "تسريبات"، تشدد على أنها لن تتوانى في التصدي لجميع الممارسات التي من شأنها التشويش على هذا الاستحقاق التربوي.

وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، يضيف البلاغ، فإن الوزارة تؤكد أن الأمر يتعلق بالتصوير الآني في قاعات إجراء الامتحان لبعض المواضيع، وذلك من طرف مترشحين بعد انطلاق الامتحانات، مع تعمد وضعها مباشرة على شبكة التواصل الاجتماعي، لإيهام الرأي العام الوطني بأن هناك "تسريبا لمواضيع الامتحان".
كما أشارت الوزارة إلى أن المواضيع التي تم نشرها قبل انطلاق الاختبارات، تتعلق بمواضيع "مستهلكة" تم اعتمادها في دورات سابقة للامتحان

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب وزارة تسريبات

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