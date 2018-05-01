عاجل...شاحنة تحول سائق دراجة نارية لأشلاء باشتوكة أيت بها ﻿

لقي شخص مصرعه قبل قليل، بعدما دهسته شاحنة من نوع ''رموك'' وحولت جسده لأشلاء متناثرة وذلك بمنطقة ''تين الحاج مبارك'' بجماعة آيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

لقي شخص مصرعه قبل قليل، بعدما دهسته شاحنة من نوع "رموك" وحولت جسده لأشلاء متناثرة وذلك بمنطقة "تين الحاج مبارك" بجماعة آيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها.

وأكد شهود عيان أن سائق الشاحنة كان يسير بسرعة جنونية ما جعله يفقد سيطرته على القيادة ليخرج عن مساره، ويتصادف مع مرور شخص يمتطي دراجة نارية ودهسه في مشهد وصف بالمروع محولا جسده لأشلاء متناثرة على الطريق.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، وقامت بتوقيف سائق الشاحنة من أجل التحقيق معه في ملابسات وحيثيات الحادث، فيما جرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى.