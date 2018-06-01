انفـــــراد.. نجل ''شبـاط'' يتـحالف مع ''ولد الرشيد'' تخوفا من هيمنة ''آل فاسي'' على شبيبة الميـزان ﻿

بعد انفلات خيوط الخطة التي رسمها القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد للسيطرة على تنظيمات حزب الاستقلال بعد المؤتمر العام السابع عشر خلال انتخاب رئيس برلمان الميزان، حيث اندحر أمام غريمة نورالدين

''شوف تيفي''

بعد انفلات خيوط الخطة التي رسمها القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد للسيطرة على تنظيمات حزب الاستقلال بعد المؤتمر العام السابع عشر خلال انتخاب رئيس برلمان الميزان، حيث اندحر أمام غريمة نورالدين مضيان بعدم التنازل إلا لشيبة ماء العينين، و التفاف الاستقلاليات و الاستقلاليين ضد إرادة هيمنة تيار ولد الرشيد (...) مما يقوض كل الوعود التي قدمها تيار التغيير لمقربيه بالاستوزار في أول تعديل حكومي بعد الإطاحة بالأمين العام السابق، ظهرت تحركات جديدة على مستوى الشبيبة .

وحسب مصادرنا فهناك تقارب واضح بين ولد الرشيد و نضال شباط لاستعادة المبادرة من نزار بركة الأمين العام للحزب الذي بدأ ينفذ تصوره الاستراتيجي لهيكلة الحزب و هيئاته و روابطه المهنية بما ينسجم و رؤية الأمل التي جاء بها، و مع اقتراب محطات تنظيمية مفصلية لهيئات الحزب، حيث ستعقد منظمة المرأة الاستقلالية مؤتمرها الوطني بعد أيام قليلة، و سيليها المؤتمر العام لشبيبة الميزان المرتقب أواخر دجنبر و الذي يعرف التهييء له الكثير من الجدل داخل المكتب التنفيذي .

و أكدت مصادر متطابقة أنه و بعد الزيارة التي قام بها عثمان الطرمونية مرشح الكتابة العامة المدعوم من ولد الرشيد لبيت عائلة شباط بمدينة فاس يوم الخميس للقاء نجله نضال عضو المكتب التنفيذي للشبيبة العائد مؤخرا من الديار الألمانية و الذي انتقل بدوره على وجه السرعة لمدينة العيون للاتفاق مع محمد ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن التنظيمات و منسق الروابط المهنية، تؤكد أن هناك أكثر من رسالة لأبناء علال الفاسي قبيل مؤتمر شبيبتهم وهو التحرك الذي يهدف لجمع الحشود من أنصار الطرفين للسيطرة على الشبيبة الاستقلالية وتمكين ''عثمان الطرمونية'' من الجلوس على كرسي الكتابة العامة .

وزادت مصـادرنا أن نضال شباط سيدعم عثمان الطرمونية ، إذا ما أعلن ترشيحه هذا الأخير، بحيث يضمن أغلب أعضاء اللجنة المركزية لجهة فاس مكناس لدعم هـذا الأخير وذلك بغية ألا تنفلت شبيبة الحزب لأيادي أنصار نزار بركة أو تكون في قبضة واحد من آل فاسي الذين يسابقون الزمن خلال الأيام الأخيرة لأجل إبراز قوتهم داخل الشبيبة وذلك بدعم من طرف ''عبد القادر الكيحل'' وبعض الأسماء السياسية التي انطفأ بريقها في الحزب.