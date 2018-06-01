 انفـــــراد.. نجل ''شبـاط'' يتـحالف مع ''ولد الرشيد'' تخوفا من هيمنة ''آل فاسي'' على شبيبة الميـزان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة النارية بين إيطاليا وفرنسا 1-3 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة النارية بين إيطاليا وفرنسا 1-3

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف المباراة المجونة بين تونس وتركيا 2-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف المباراة المجونة بين تونس وتركيا 2-2

وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا

الفيديو الذي ينتظره الجميع..ريدوان يبدع في الأغنية الخاصة بمونديال روسيا بمشاركة نجوم عالميين | بووز

الفيديو الذي ينتظره الجميع..ريدوان يبدع في الأغنية الخاصة بمونديال روسيا بمشاركة نجوم عالميين

عاجل...شاحنة تحول سائق دراجة نارية لأشلاء باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

عاجل...شاحنة تحول سائق دراجة نارية لأشلاء باشتوكة أيت بها

انفـــــراد.. نجل شبـاط يتـحالف مع ولد الرشيد تخوفا من هيمنة آل فاسي على شبيبة الميـزان | بوليتيك

انفـــــراد.. نجل ''شبـاط'' يتـحالف مع ''ولد الرشيد'' تخوفا من هيمنة ''آل فاسي'' على شبيبة الميـزان

عاجل..حريق مهول بعمارة بسيدي معروف بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بعمارة بسيدي معروف بالبيضاء

عاجل..مصالح الدرك الملكي تحدد مكان الملثمين صحاب شرع اليد المتورطين في الاعتداء على خطاف و شابة نهار رمضان | حوادث و حقوق

عاجل..مصالح الدرك الملكي تحدد مكان ''الملثمين'' صحاب شرع اليد المتورطين في الاعتداء على خطاف و شابة

ســابقة..وزير التعليم يطالب الهاكا بوقف وصلة إشهارية | بوليتيك

ســابقة..وزير التعليم يطالب الهاكا بوقف وصلة إشهارية

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

انفـــــراد.. نجل ''شبـاط'' يتـحالف مع ''ولد الرشيد'' تخوفا من هيمنة ''آل فاسي'' على شبيبة الميـزان

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 20:37 انفـــــراد.. نجل شبـاط يتـحالف مع ولد الرشيد تخوفا من هيمنة آل فاسي على شبيبة الميـزان | بوليتيك
انفـــــراد.. نجل ''شبـاط'' يتـحالف مع ''ولد الرشيد'' تخوفا من هيمنة ''آل فاسي'' على شبيبة الميـزان
بعد انفلات خيوط الخطة التي رسمها القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد للسيطرة على تنظيمات حزب الاستقلال بعد المؤتمر العام السابع عشر خلال انتخاب رئيس برلمان الميزان، حيث اندحر أمام غريمة نورالدين

 ''شوف تيفي''

 بعد انفلات خيوط الخطة التي رسمها القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد للسيطرة على تنظيمات حزب الاستقلال بعد المؤتمر العام السابع عشر خلال انتخاب رئيس برلمان الميزان، حيث اندحر أمام غريمة نورالدين مضيان بعدم التنازل إلا لشيبة ماء العينين، و التفاف الاستقلاليات و الاستقلاليين ضد إرادة هيمنة تيار ولد الرشيد (...) مما يقوض كل الوعود التي قدمها تيار التغيير لمقربيه بالاستوزار في أول تعديل حكومي بعد الإطاحة بالأمين العام السابق، ظهرت تحركات جديدة على مستوى الشبيبة .

وحسب مصادرنا فهناك تقارب واضح بين ولد الرشيد و نضال شباط لاستعادة المبادرة من نزار بركة الأمين العام للحزب الذي بدأ ينفذ تصوره الاستراتيجي لهيكلة الحزب و هيئاته و روابطه المهنية بما ينسجم و رؤية الأمل التي جاء بها، و مع اقتراب محطات تنظيمية مفصلية لهيئات الحزب، حيث ستعقد منظمة المرأة الاستقلالية مؤتمرها الوطني بعد أيام قليلة، و سيليها المؤتمر العام لشبيبة الميزان المرتقب أواخر دجنبر و الذي يعرف التهييء له الكثير من الجدل داخل المكتب التنفيذي .

 و أكدت مصادر متطابقة أنه و بعد الزيارة التي قام بها عثمان الطرمونية مرشح الكتابة العامة المدعوم من ولد الرشيد لبيت عائلة شباط بمدينة فاس يوم الخميس للقاء نجله نضال عضو المكتب التنفيذي للشبيبة العائد مؤخرا من الديار الألمانية و الذي انتقل بدوره على وجه السرعة لمدينة العيون للاتفاق مع محمد ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن التنظيمات و منسق الروابط المهنية، تؤكد أن هناك أكثر من رسالة لأبناء علال الفاسي قبيل مؤتمر شبيبتهم وهو التحرك الذي يهدف لجمع الحشود من أنصار الطرفين للسيطرة على الشبيبة الاستقلالية وتمكين ''عثمان الطرمونية'' من الجلوس على كرسي الكتابة العامة .

وزادت مصـادرنا أن نضال شباط سيدعم عثمان الطرمونية ، إذا ما أعلن ترشيحه هذا الأخير، بحيث يضمن أغلب أعضاء اللجنة المركزية لجهة فاس مكناس لدعم هـذا الأخير وذلك بغية ألا تنفلت شبيبة الحزب لأيادي أنصار نزار بركة أو تكون في قبضة واحد من آل فاسي الذين يسابقون الزمن خلال الأيام الأخيرة لأجل إبراز قوتهم داخل الشبيبة وذلك بدعم من طرف ''عبد القادر الكيحل'' وبعض الأسماء السياسية التي انطفأ بريقها في الحزب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حزب الاستقلال الشبيبة الاستقلالية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا

ســابقة..وزير التعليم يطالب الهاكا بوقف وصلة إشهارية | بوليتيك

ســابقة..وزير التعليم يطالب الهاكا بوقف وصلة إشهارية

وصول الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن | بوليتيك

وصول الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن

عاجل..مواجهة ساخنة بين إمام واقعة صلاة الجمعة والزفزافي خلال أشغال جلسة المحاكمة..والزفزافي يصف الإمام بـ الدجال من درجة فارس | بوليتيك

عاجل..مواجهة ساخنة بين إمام واقعة صلاة الجمعة والزفزافي خلال أشغال جلسة المحاكمة..والزفزافي يصف الإمام بـ ''الدجال من درجة فارس''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فطــور مع مشهور:لأول مرة في قلب منزل الفنانة سعيدة شرف رفقة أطفالها /هاكيفاش كندوز رمضان/ كاينة الحموضة فالقنوات التلفزية /و هذه حقيقة زواجي | فطور مع مشهور
منذ 4 دقائق

فطــور مع مشهور:لأول مرة في قلب منزل الفنانة سعيدة شرف رفقة أطفالها /هاكيفاش كندوز رمضان/ كاينة الحموضة فالقنوات التلفزية /و هذه حقيقة زواجي

أقوى رد..سعيدة شرف ترد على الناس اللي انتاقدو الملحمة..سعيد الناصري اللي كيعايروه دار كولشي من جيبو وحتى واحد فينا مشارك باش ياخد كْريمة وهذا موقفي من تصريح ليلى حديوي | بــووز

أقوى رد..سعيدة شرف ترد على الناس اللي انتاقدو الملحمة..سعيد الناصري اللي كيعايروه دار كولشي من جيبو وحتى واحد فينا مشارك باش ياخد "كْريمة" وهذا موقفي من تصريح ليلى حديوي

بالفيديو..مغربية ترمضنات على مول الطاكسي وهاشنو وقع فالشارع | ترمضينة اليوم

بالفيديو..مغربية ترمضنات على مول الطاكسي وهاشنو وقع فالشارع

فطــور مع ولاد الشعب..قصة مؤلمة لمغربي يعاني من إعاقة كيبيع الكــارو و كيدوز رمضــان فالزنقة | فطور مع ولاد الشعب

فطــور مع ولاد الشعب..قصة مؤلمة لمغربي يعاني من إعاقة كيبيع ''الكــارو'' و كيدوز رمضــان فالزنقة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة النارية بين إيطاليا وفرنسا 1-3 | بووز
منذ 30 دقيقة

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة النارية بين إيطاليا وفرنسا 1-3

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف المباراة المجونة بين تونس وتركيا 2-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف المباراة المجونة بين تونس وتركيا 2-2

وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تنفي وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا

الفيديو الذي ينتظره الجميع..ريدوان يبدع في الأغنية الخاصة بمونديال روسيا بمشاركة نجوم عالميين | بووز

الفيديو الذي ينتظره الجميع..ريدوان يبدع في الأغنية الخاصة بمونديال روسيا بمشاركة نجوم عالميين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.