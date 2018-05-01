عاجل..حريق مهول بعمارة بسيدي معروف بالبيضاء ﻿

اندلع قبل قليل اليوم الجمعة1 يونيو، حريق مهول بعمارة سكنية في طور البناء، توجد بحي سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء، ما جعل العديد من عمال البناء يغادرون خارج العمارة بسرعة خوفا على حياتهم نظرا

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل اليوم الجمعة1 يونيو، حريق مهول بعمارة سكنية في طور البناء، توجد بحي سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء، ما جعل العديد من عمال البناء يغادرون خارج العمارة بسرعة خوفا على حياتهم نظرا لخطورة الحادث.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، أن الحريق اندلع بسطح العمارة السكنية فجأة ودون سابق إنذار، مشيرا إلى أن أسبابه وإلى حدود الساعة ما تزال مجهولة، ومن المنتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.

وأشار ذات المصدر، إلى أن محيط العمارة، يعرف حالة استنفار نظرا لتواجد الأمن وشاحنة تابعة للوقاية المدنية تم الاستعانة بها، لإخماد ألسنة النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة نظرا لطبيعة المواد المتواجدة بسطح العمارة .