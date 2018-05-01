عاجل..مصالح الدرك الملكي تحدد مكان ''الملثمين'' صحاب شرع اليد المتورطين في الاعتداء على خطاف و شابة نهار رمضان ﻿

في جديد الفيديو الذي يوثق للحظة الاعتداء على رجل وامرأة ضواحي آسفي، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، تقوم في هذه اللحظات اليوم الجمعة 1 يونيو، بالبحث عن ''المثلمين صحاب شرع اليد''،

"شوف تيفي"

في جديد الفيديو الذي يوثق للحظة الاعتداء على رجل وامرأة ضواحي آسفي، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، تقوم في هذه اللحظات اليوم الجمعة 1 يونيو، بالبحث عن "المثلمين صحاب شرع اليد"، المتورطين في هذا الاعتداء، وبالتحديد بالمنطقة المتواجدة ما بين جمعة اسحيم والوالدية.

وأكد المصدر ذاته، أن مصالح الدرك الملكي قامت بحملات تمشيطية بمنطقة جمعة اسحيم والمناطق المحيطة بها منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة، وتمكنت من الوصول إلى معلومات بخصوص الأماكن التي يتواجد بها "الملثمون".

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أعلن أن مصالح الدرك الملكي تجري بحثا تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف الواقعة الموثقة بشريط فيديو يظهر فيه مجموعة من الأشخاص الملثمين يقومون بالاعتداء على رجل وامرأة بضواحي مدينة آسفي.