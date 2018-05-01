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ســابقة..وزير التعليم يطالب الهاكا بوقف وصلة إشهارية

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 18:08 ســابقة..وزير التعليم يطالب الهاكا بوقف وصلة إشهارية | بوليتيك
ســابقة..وزير التعليم يطالب الهاكا بوقف وصلة إشهارية
طالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بوقف بث وصلة إشهارية لشركة عقارية تبرز مشاهد نمطية سلبية تمس كرامة الأساتذة

 "شوف تيفي"

 طالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بوقف بث وصلة إشهارية لشركة عقارية تبرز مشاهد نمطية سلبية تمس كرامة الأساتذة ووضعيتهم الاعتبارية داخل المجتمع.

 وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم الجمعة لقد عللت الوزارة طلبها بكون الوصلة تقدم الأساتذة كفئة من المتهافتين لايهمهم الدرس أو مصلحة التلاميذ، بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة.

 وكانت الوصلة الإشهارية المذكورة، التي تبث على القنوات الرسمية خلال وقت الإفطار، قد أغضبت الكثيرين، خاصة نساء ورجال التعليم، الذين وجدوا أن إشهارا يشكل إهانة لهم.

 

‫شوف تيفي

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إشهار الهاكا المغرب شوف تيفي أمزازي الوزارة

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