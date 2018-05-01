توقيف شخص بحوزته كيس مليئ بالنقود بأكادير وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت عناصر فرقة الدراجين بولاية أمن أكادير، صبيحة اليوم الجمعة فاتح يونيو، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

شوف تيفي:أكادير

تمكنت عناصر فرقة الدراجين بولاية أمن أكادير، صبيحة اليوم الجمعة فاتح يونيو، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وجرى إيقاف المشتبه فيه بحي الباطوار، إثر جولات المراقبة التي تقوم بها دورية لفرقة الدراجين، حيث أسفرت عملية تفتيشه عن حجز كيس يحتوي على عدد كبير من الأوراق والقطع النقدية وبطائق التعبئة وعلب السجائر وأغراض أخرى، بالإضافة إلى معدات حديدية ومفكات براغي ومفاتيح.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة في مجال السرقات، ضبط مباشرة بعد اقترافه سرقة بالكسر استهدفت محلا لبيع التبغ بالحي الصناعي للمدينة.

وقد تمت إحالة المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.