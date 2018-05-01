 وصول الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن ﻿
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وصول الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 17:25 وصول الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن | بوليتيك
وصول الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن
حطت، بعد ظهر اليوم الجمعة، بمطار (ماركة) العسكري، شرق العاصمة الأردنية (عمان) طائرة عسكرية مغربية محملة بالشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني.

"شوف تيفي"

حطت، بعد ظهر اليوم الجمعة، بمطار (ماركة) العسكري، شرق العاصمة الأردنية (عمان) طائرة عسكرية مغربية محملة بالشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني.

وستتكلف الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بنقل هذه المساعدات الإنسانية، التي تتضمن مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، إلى الضفة الغربية.

وأشرف سفير المغرب بالأردن، محمد ستري، على عملية استقبال هذه الشحنة، بحضور مدير دائرة التخطيط والبرامج والإعلام بالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، السيد محمد ناصر الكيلاني، ونائب سفير فلسطين بعمان، السيد بسام الحجاوي.

وكانت ثلاث طائرات مغربية محملة بشحنة من المساعدات الغدائية الموجهة للفلسطينيين، قد حطت أمس الخميس بمطار (ماركة) العسكري.

ومن المرتقب أن تصل غدا السبت آخر دفعة من المساعدات الإنسانية على متن طائرتين مغربيتين أخريين.

وكان الملك محمد السادس، قد أشرف شخصيا وأعطى يوم الثلاثاء الماضي، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، انطلاقة عملية إرسال المساعدة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني.

وتشمل هذه العملية إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية، وتقديم أغطية وكمية من الأدوية الضرورية، وكذا منح مساعدات غدائية متنوعة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يبلغ حجمها 113 طنا، لفائدة سكان غزة، على أن تستفيد منها أيضا ساكنة القدس ورام الله.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طائرات مغربية مطار المواد الغذائية فلسطين

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