 عاجل..مواجهة ساخنة بين إمام واقعة صلاة الجمعة والزفزافي خلال أشغال جلسة المحاكمة..والزفزافي يصف الإمام بـ ''الدجال من درجة فارس'' ﻿
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عاجل..مواجهة ساخنة بين إمام واقعة صلاة الجمعة والزفزافي خلال أشغال جلسة المحاكمة..والزفزافي يصف

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عاجل..مواجهة ساخنة بين إمام واقعة صلاة الجمعة والزفزافي خلال أشغال جلسة المحاكمة..والزفزافي يصف الإمام بـ ''الدجال من درجة فارس''

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 17:22 عاجل..مواجهة ساخنة بين إمام واقعة صلاة الجمعة والزفزافي خلال أشغال جلسة المحاكمة..والزفزافي يصف الإمام بـ الدجال من درجة فارس | بوليتيك
عاجل..مواجهة ساخنة بين إمام واقعة صلاة الجمعة والزفزافي خلال أشغال جلسة المحاكمة..والزفزافي يصف الإمام بـ ''الدجال من درجة فارس''
وقعت قبل قليل يوم الجمعة 1 يونيو، مواجهة ساخنة بين ناصر الزفزافي وإمام مسجد محمد الخامس، الذي شهد واقعة ''صلاة الجمعة، وذلك خلال أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، التي تجري أطوارها

''شوف تيفي''

وقعت قبل قليل يوم الجمعة 1 يونيو، مواجهة ساخنة بين ناصر الزفزافي وإمام مسجد محمد الخامس، الذي شهد واقعة ''صلاة الجمعة، وذلك خلال أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، التي تجري أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأوضح موفد ''شوف تيفي'' إلى المحكمة المذكورة أن أشغال الجلسة، عرفت مواجهة ساخنة بين ''عبد الرحيم أبركان'' إمام المسجد، وناصر الزفزافي، مشيرا إلى أن الإمام، كشف للقاضي علي الطرشي عن تفاصيل واقعة ''صلاة الجمعة''، قائلا: ''

الخطبة جائتنا من مندوبية الشؤون الإسلامية، وقرأتها بحذافيرها، حتى انتهيت من الخطبة الأولى وجلست أستعد لإلقاء الثانية، سمعت صراخا خارج المسجد، شي واحد كايغوت، بعدها تفاجأت بالمدعو الزفزافي، في الصف الثاني أمامي وهو ينتقل شمالا ويمينا ويصرخ بكلام لا أتذكره لهول ما وقع، فمازلت مصدوما من الواقعة لم أتخيل أن يتم تعكير صفو لحظة روحانية دينية بتلك الطريقة..''، مضيفا: ''حتى أني قلت للزفزافي أتركني أنتهي وبعدها تكلم أنت، فأشار لي بيده أسكت أيها الدجال''، بعدها خرجت من الشرفة التي توجد بجانب المنبر نحو الدرج الذي يؤدي إلى مكان أخر وجلست هناك مع بعض المرتفقين حتى انتهت حالة الهرج، وعدت لأصلي بالناس صلاة الظهر في أربع ركعات، بما أنه لايمكن لنا أن نتمم صلاة الجمعة''.

وأشار الموفد إلى أن القاضي علي الطرشي ومباشرة بعد انتهاء الإمام من سرد ما وقع، طلب من المعتقل ناصر الزفزافي المثول أمامه، للرد على تصريحات الإمام، مبرزا أن الزفزافي وجه كلامه للهيئة القضائية، قائلا:''يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين''..أنا أقولها للمرة الثانية هذا الشخص دجال، وقد اعترف أمامكم سيدي القاضي أنه تلقى خطبة الجمعة من جهات هو موظف لديها..هذا الشخص زعزع استقرار المصلين والوطن، وأساء إليهم، وأنا متشبث بأنه دجال من درجة فارس''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الإمام علي الطرشي الزفزافي القاضي المصلين صلاة الجمعة

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